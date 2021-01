Pedala de chitară este răspunsul teoriilor conspirației cu privire la vaccinul anti-COVID19

Această teorie a conspirației a pornit de la o imagine a presupusului cip 5G. Este vorba de o schemă detaliată, ce are o secțiune etichetată cu "frecvența 5G", printre altele, ca "Bass", "Mid" și "Tremble" (adică frecvențe muzicale joase, medii și înalte). Diagrama în discuție nu este decât o schiță a unei pedale de chitară. Mai exact, o pedală marca Boss Metal Zone.

Mario Fusco, un inginer software la compania Redhat, a tras un semnal de alarmă legat de această imagine, ce promovează o informație falsă. Fusco a postat pe contul său de Twitter următorul mesaj:

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.



In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly