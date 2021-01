Nick Cave and The Bad Seeds anunţă noul album "Carnage", înregistrat în izolare

Nick Cave and the Bad Seeds a anunţat un nou album, care se intitulează "Carnage" şi a fost înregistrat în perioada pandemiei. Nick Cave se pregăteşte de o lansare de carte pe 11 februarie şi în vreme ce promovează acea carte a oferit şi câteva detalii despre noul LP. Le aflaţi din articol.

Nick Cave îşi va lansa cartea "Stranger Than Kindness" pe 11 februarie, aceasta fiind o "călătorie în cosmosul creativ al artistului excepţional". Cât despre noul album, el a fost înregistrat în perioada de izolare, iar Cave a intrat în studio cu colegul de trupă Warren Ellis şi a ieşit de acolo cu piese noi. Artistul în vârstă de 63 de ani nu ne-a oferit şi o dată de lansare pentru acest disc nou, dincolo de anul 2021. Întrebat de fani cum suportă lockdown-ul din Marea Britanie, muzicianul a afirmat că e încă bine, doar că e surprins cât de mult a suferit după anularea turneului său.

Astfel, lucrul la "Carnage" a fost catharsis pentru tristeţea de a nu putea să mai cânte live în faţa fanilor. Nick Cave a lansat în noiembrie 2020 albumul live "Idiot Prayer', înregistrat doar la pian în Alexandra Palace din Londra. A fost o experienţă inedită, fără public, din cauza restricţiilor şi ecoul amplu şi tristeţea domină acel material. La început de decembrie a debutat un disc neoclasic, "Litanies", cu versuri scrise de Cave. Australianul a făcut echipă cu compozitorul belgian Nicholas Lens pentru un "Lockdown Opera".

Turneul european din 2020 al trupei a fost reprogramat pentru 2021 din cauza pandemiei de Coronavirus. În această perioadă de izolare Nick Cave a ţinut legătura cu fanii săi prin intermediul site-ului The Red Hand Files, unde a răspuns la întrebările ascultătorilor săi. Aşa am aflat despre albumul nou, ce vine ca succesor pentru "Ghosteen" din 2019. Tot ca răspuns pentru fani artistul a precizat că "izolarea i se pare familiară" şi că el "cunoaşte bine mecanismele suferinţei".

Îi este totuşi dor de colegii de trupă, dar şi de turnee. Australianul a trecut printr-un moment dificil în toamna lui 2020, atunci când a încetat din viaţă mama sa. În 2018 se stingea Conway Savage, pianistul Nick Cave & The Bad Seeds. De asemenea în 2020, Nick a încercat să dea o mână de ajutor industriei muzicale, scoţând la licitaţie o pereche de şosete pentru a ajuta un spaţiu de concerte din Londra.

Nick Cave and the Bad Seeds au concertat în România pe 19 iunie 2018, cântând ca primă piesă "Jesus Alone".