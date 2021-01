Miley Cyrus oferă detalii despre albumul de coveruri Metallica; Include o colaborare cu Elton John

La final de an 2020 Miley Cyrus a anunţat că va lansa un album de coveruri după piese Metallica, iar acum aflăm şi numele unora dintre colaboratorii săi pe acest LP. E vorba despre nume mari precum Elton John, dar şi Chad Smith, toboşarul Red Hot Chili Peppers, plus violoncelistul Yo-Yo Ma. Alte detalii aflaţi în articol.

Miley Cyrus a confirmat la începutul lui 2021 faptul că va colabora cu Elton John la un cover al piesei "Nothing Else Matters" de la Metallica. Iniţial se credea că neconvenţionalul pop star va lansa un album complet de coveruri după Metallica, dar într-un nou interviu am aflat că ar putea fi vorba de un proiect diferit. Iată spusele exacte ale lui Miley:

Am realizat un cover Metallica pentru piesa "Nothing Else Matters", cu Elton John la pian. Colaborez şi cu Yo-Yo Mă şi cu toboşarul Chad Smith şi cu multe alte vedete. Sunt încântată cu privire la această colaborare. Andrew Watt a produs-o. Vă daţi seama, să îi ai pe Elton John, pe Metallica şi pe mine, îmi place când ingredientele nu prea se potrivesc, ştiţi? Sau când arată ca o combinaţie pe care nimeni nu ar realiza-o şi trebuie să ai pe cineva destul de nebun ca Watt care să îşi asume riscul.

Interviul complet se poate vedea mai jos:

Problema e că încă nu e clar dacă Miley s-a referit la un "album Metallica de coveruri" sau un "album de coveruri Metallica". Ştiam la un moment dat că Metallica a făcut aluzie la un album nou de coveruri, pe care ar putea aduce şi alţi artişti să îi cânte piesele, sau alături de care să cânte, de aici vine noua teorie cu privire la proiectul lui Miley. Fiica lui Billy Ray Cyrus nu e deloc străină de muzică rock, cântând în 2020 o versiune proprie a hitului "Zombie" de la The Cranberries, dar şi "Heart of Glass" de la Blondie.

În ultimele luni şi-a arătat veleităţile rock pe piesa "Doll Parts" de la Hole, dar a scos şi un album cu influenţe punk rock, "Plastic Hearts". Acesta a debutat la final de noiembrie 2020 şi include colaborări cu Billy Idol, Dua Lipa, Stevie Nicks de la Fleetwood Mac, dar şi cu Mark Ronson ca producător. Cât despre flirtul cu melodii Metallica, Miley a cântat live cu câţiva ani în urmă un cover după "Nothing Else Matters" pe care a făcut o treabă excelentă.

Andrew Watt este cel mai în vogă producător al momentului, după ce s-a ocupat de noul album solo al lui Ozzy Osbourne, "Ordinary Man". Tot Watt lucrează acum şi la viitorul album al lui Justin Bieber.