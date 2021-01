Miley Cyrus le-a cântat fanilor din interiorul unui dormitor miniatural - VIDEO

Scurtul recital susținut de Miley Cyrus a făcut parte din seria Tiny Desk (Home) Concert. Te invităm să-i urmărești interpretarea.

Capacitatea creativă a cântăreței de 28 de ani s-a reflectat în decorul momentului muzical. Dacă alți muzicieni invitați la seria Tiny Desk (Home) Concert au ales să cânte din studiouri, săli special amenajate pentru concerte sau chiar de acasă, Miley Cyrus s-a remarcat printr-o alegere specială. Artista și-a creat un dormitor miniatural, ce trimite cu gândul la o cameră dintr-o casă de păpuși.

Dormitorul, decorat parcă pentru o adolescentă, este colorat în nuanțe de roz și mov. Pe pereții camerei se pot observa desene și postere, iar în fundal se întrezărește o chitară. Îmbrăcată cu o serie de articole animal-print, Miley și-a desfășurat marea parte a recitalului stând pe pat. La finalul concertului, camera de filmat a dezvăluit trupa lui Miley, acompaniind-o din jurul decorului miniatural.

Din lineup-ul recitalului au făcut parte "Fade into You", cover după Mazzy Star, dar și piesele proprii "Golden G-String" și "Prisoner". Cele din urmă sunt extrase de pe cel mai recent album al cântăreței, "Plastic Hearts". Discul a fost lansat pe 27 noiembrie și este infuzat de influenţe old school. Pe lângă un sound inspirat de Metallica și Britney Spears, Miley a adăugat pe acest material un sample de voce a lui Stevie Nicks, dar şi coveruri live ale pieselor Blondie "Heart Of Glass" şi "Zombie" de la The Cranberries.

VIDEO: Miley Cyrus: Tiny Desk (Home) Concert