Irina Rimes întâmpină 2021 cu albumul "Acasă", fanii dedicați ascultă prima piesă înainte de lansare

Așa cum anunța încă din luna noiembrie a anului trecut, Irina Rimes începe anul 2021 cu un nou album. Artista a dezvăluit într-o postare pe Instagram că viitorul ei material de studio se numește "Acasă" și că o primă piesă va fi lansată în curând. Pentru a-i recompensa pe fanii ei fideli, primii care vor avea ocazia de a-i asculta noua melodie vor fi cei care îi vor distribui ultima poză publicată.

La finalul mesajului, pentru a adăuga puțin suspans, artista a completat cu un disclaimer: "multe dintre aceste texte reprezintă un pamflet și ar trebui tratat ca atare". E puțin probabil, însă, ca acest anunț să fie o glumă, mai ales că artista a mai vorbit despre lansarea unui nou album și în emisiunea lui Măruță, când indica o posibilă lansare a LP-ului în februarie.

În 2020, Irina Rimes a lansat albumul "Pastila", în piesele căruia cochetează cu muzica trap, a înregistrat o colaborare cu Cris Cab și a avut un duet viral alături de Tudor Chirilă, pe scena de la Voce României - Reuniunea.

La începutul acestui an, artista le-a împărtășit fanilor ce a învățat ea în 2020, un an în care am fost nevoiți cu toții să ne adaptăm la un nou stil de viață.

"Am învățat că dacă pierzi o zi nefăcând nimic, nu e neapărat o zi pierdută, mi-am redescoperit balconul, am învățat o limba noua, am făcut sport ai am ținut dietă, am slăbit, m-am îngrășat, apoi iar am slăbit; mi-am redescoperit prietenii, mi-am redescoperit familia, am învățat ca iubirea “se întreține” la fel ca mintea, corpul, casa etc, am învățat că starea ta depinde de tine, tu alegi dacă vrei să fii trist sau fericit, iar dacă alegi sa fii fericit, lucrurile în jurul tău se vor reliefa în funcție de starea ta."