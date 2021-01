Una dintre formaţiile care au concertat des în România în ultimul deceniu, IAMX a revenit cu o piesă nouă, o colaborare cu Cevin Key de la Skinny Puppy. Noul Track se numeşte "Anger Is an Acid" şi este doar una dintre cele două colaborări între artişti care se va regăsi pe viitorul album solo al lui Cevin Key. Ascultaţi piesa în articol, acolo unde se vede şi clipul său oficial.

"Anger Is an Acid" este o piesă ciudată, care sună a trip-hop, dar unul mai "greu" decât de obicei, cu influenţe de industrial. Creaţie a lui Cevin Key de la Skinny Puppy, alături de prietenul său Chris Corner de la IAMX, melodia a aprins deja imaginaţia fanilor IAMX. Asta pentru că recent Chris a partajat pe Facebook o captură de ecran ce face aluzie la un album nou, poate chiar şi la o revenire a grupului Sneaker Pimps. Piesa cea nouă este una plină de tristeţe, cu vocalize lungi ale lui Corner, mixate peste sample-uri fantomatice şi întunecate.

Videoclipul prezintă imagini sumbre şi are un vibe puternic de Hitchock şi David Lynch. Cevin Key şi IAMX vor mai colabora pe o piesă de pe acelaşi LP, "Dark Trailer". Albumul apare pe 12 februarie. Cevin Key este un component al trupei Skinny Puppy, reper în muzica industrială, iar artistul s-a aventurat într-o carieră solo. Pe numele său real Kevin William Crompton, muzicianul şi-a creat o anagramă drept nume de scenă. El a avut probleme de sănătate în 2016, când a trebuit să se opereze de cancer, iar trupa IAMX s-a ocupat de o strângere de fonduri pentru Kevin.

Ultimul album IAMX a fost "Alive In New Light", promovat printr-un concert organizat în România în 2019, în Club Quantic. Înainte de acest LP a sosit "Metanoia", la rândul său promovat în România prin concerte din 2016, inclusiv unul la Bucureşti, în Club Control. Cea mai celebră reprezentaţie a lui Chris Corner and co rămâne totuşi cea din 2009, din Fratelli Studios, atunci când publicul a luat contact cu doza sa de melancolie electronică, cu influenţe industriale pe "Kiss and Swallow" şi extra angoasă pe "I Am Terrified".

IAMX ne-a mai vizitat şi în 2011, în cadrul unui concert gratuit la Romexpo, care s-a terminat cu o furtună cu fulgere de în poveşti şi o ploaie de vară. Tot ce putem face acum este să aşteptăm noi piese de la Corner şi eventual o vizită în România atunci când se vor putea ţine concerte.