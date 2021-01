Fiica lui Paul McCartney regizează un documentar despre faimosul studio de înregistrare Abbey Road

Mary McCartney, fiica Lindei și a lui Paul McCartney, intenționează să spună povestea studioului în cadrul unui documentar intitulat "If These Walls Could Sing". Găsești mai multe detalii despre proiect în articol.

Totul a început în 1931, când Gramophone Company a deschis un studio într-o casă de pe Abbey Road din Londra. Nouă decenii mai târziu și Abbey Road își poartă cu mândrie denumirea de cel mai faimos studio de înregistrare. Acum, publicul are șansa să intre în această lume muzicală prin intermediului noului proiect cinematografic al lui Mary. Mulți oameni asociază studioul de înregistrare cu cel de-al 11-lea album The Beatles, "Abbey Road", dar mai ales cu fotografia ce îi prezintă pe cei patru muzicieni pe trecerea de pietoni. Cu toate acestea, studioul are o istorie vastă, de la sesiunile de înregistrare din anii 1930 cu London Symphony Orchestra, până la prima înregistrare digitală realizată vreodată în Marea Britanie și până la imaginea sa de astăzi - cea de reper istoric. "Unele dintre primele mele amintiri din copilărie sunt din timpul petrecut la Abbey Road. De mult am vrut să spun povestea acestui loc istoric și nu aș fi putut lucra cu o echipă mai bună pentru a face ca această dorință să devină realitate", a declarat Mary McCartney. "It These Walls Could Sing" este realizat de Mercury Studios, o nouă companie marca Universal Music Group, regizat de Mary McCartney și produs de John Battsek. Proiectul marchează, de asemenea, o premieră. Este pentru prima dată când o echipă de filmare a unei pelicule documentare trece poarta studioului. Documentarul este programat de lansare la sfârșitul acestui an, cu ocazia aniversării a 90 de ani de la înființarea Abbey Road Studios.