Dr. Dre a suferit un anevrism cerebral şi a fost internat la Urgenţe

Unul dintre cei mai mari rapperi din lume, Dr. Dre a fost dus la spital de urgenţă pe 5 ianuarie, după ce a suferit un anevrism cerebral. Muzicianul în vârstă de 55 de ani trece printr-un divorţ cu probleme de luni bune, iar acum intră în atenţia presei din cauza problemelor de sănătate. Aflaţi cum se simte mogulul muzical în articol.

Cunoscut şi pentru faptul că a cofondat brandul de căşti Beats, Dr. Dre este şi omul care i-a dat startul carierei lui Eminem, dar şi mentor pentru o sumedenie de rapperi. Anevrismul său cerebral este investigat de doctorii de la spitalul Cedars Sinai Medical Center din Los Angeles, acolo unde artistul se află la secţia de Urgenţe. În acest moment este lucid şi stabil. Doctorii încă încearcă să afle cauza sângerării din creier. Un anevrism se petrece atunci când peretele unei artere este slăbit, provocând ca acel vas de sânge să se umfle ca un balon şi să sângereze în zona înconjurătoare.

În general este provocat de tensiune arterială mare şi ateroscleroză, adică depunerile de grăsime şi colesterol pe pereţii vaselor de sânge. În seara de 5 ianuarie 2021 contul oficial al lui Dr. Dre a postat următorul mesaj oficial:

Le mulţumesc familiei, prietenilor şi fanilor pentru interesul lor şi pentru urări. Mă simt bine şi primesc o îngrijire excelentă de la echipa mea medicală. Voi ieşi din spital în curând şi voi ajunge acasă. Aprecieri pentru toţi profesioniştii medicali de la Cedars. One Love!!

Tabloidele din SUA scriu că locuinţa lui Dre ar fi fost ţinta unui jaf în noaptea spitalizării sale. Poliţia din Los Angeles a declarat că atacatori au încercat să îi spargă casa din Brentwood la ora 22:00. Dr. Dre apare pe o piesă de pe noul album al lui Eminem, "Music to be Murdered By: Side B", lansat în decembrie 2020. Artistul are o avere în valoare de 800 de milioane de dolari şi trece printr-un divorţ cu probleme, după ce fosta soţie se judecă cu artistul pentru o pensie alimentară de 2 milioane de dolari pe lună.

Dre îi plăteşte câteva sute de mii de dolari acum, iar Nicole Young afirmă că rapperul are la dispoziţie peste 337 de milioane de dolari pentru a o susţine. Aparent între 2017 şi 2019 cheltuielile maritale ale soţilor au ajuns la 2.3 milioane de dolari pe lună, iar fosta soţie vrea să păstreze acelaşi stil de viaţă.