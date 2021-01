Demi Lovato face destăinuiri intime într-un nou documentar

Artista în vârstă de 28 de ani va vorbi despre supradoza de droguri din 2018, într-o nouă serie documentară de patru episoade. Găsești mai multe detalii în articol.

Seria, intitulată "Dancing With The Devil", este regizată de Michael D. Ratner și va fi disponibilă pe canalul oficial de YouTube al cântăreței. Primele două episoade vor putea fi urmărite gratuit pe 23 martie. Celelalte două episoade rămase vor fi difuzate săptămânal (30 martie și 6 aprilie).

Producția seriei a început în timpul turneului mondial "Tell Me You Love Me" din 2018, în același an în care vedeta pop a fost internată în spital și a intrat ulterior într-un centru de dezintoxicare în urma unei supradoze de droguri. La acea vreme, Demi Lovato a dezvăluit că a recidivat, asta după ce șase ani a stat departe de droguri și alcool.

"Au trecut doi ani de când am fost pusă față în față cu cea mai neagră perioadă a vieții mele și acum sunt pregătită să-mi împărtășesc povestea cu lumea. Pentru prima dată, veți putea vedea istoria mea de luptă și vindecare. Sunt recunoscătoare că am putut face această călătorie pentru a-mi înfrunta trecutul și pentru a-l împărtăși, în cele din urmă, cu lumea", a spus Demi Lovato.

"Dancing With the Devil" intenționează să ofere o reprezentare sinceră a unora dintre cele mai dificile momente din viața lui Demi Lovato, în timp ce artista își dezgropă traumele din trecut și descoperă importanța sănătății fizice, emoționale și mintale.