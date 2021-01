Alexi Laiho, chitaristul Children of Bodom a murit la doar 41 de ani

Anul 2021 începe nefast, pentru că tocmai l-am pierdut pe Alexi Laiho, chitaristul şi liderul trupei Children of Bodom. Artistul a încetat din viaţă la doar 41 de ani, după o luptă de câţiva ani cu probleme de sănătate grave. L-am văzut ultima oară concertând în România la Metalhead Meeting 2018. Aflaţi detalii despre viaţa şi cariera sa în articol.

Alexi Laiho a fost considerat multă vreme unul dintre cei mai talentaţi chitarişti metal. Reprezentaţia sa în care cântă "Anotimpurile" lui Vivaldi este legendară şi va dăinui pe vecie. Alexi Laiho a fost cofondatorul trupei Children of Bodom, care pornea la drum în 1993, alături de toboşarul Jaska Raatikainen. Aceasta a fost una dintre primele trupe finlandeze care au dobândit faimă internaţională, înainte de valul cu Nightwish, HIM şi The Rasmus. Povestea COB avea să ţină 26 de ani şi să se încheie cu un concert de adio în decembrie 2019.

În 2020 Alexi a înfiinţat trupa Bodom After Midnight, cu care a înregistrat 3 piese şi a filmat un videoclip oficial, care va fi lansat în acest an postum. Laiho a fost un chitarist şi solist productiv, colaborând cu trupe precum Warmen, Sinergy, Kylahullut şi The Local Band. Are la activ un premiu Metal Hammer Golden God, plus o sumedenie de premii internaţionale. Este şi autorul lui "100 Guitars from Hel", o reprezentaţie cu 100 de chitarişti pe care a pus-o în scenă la Helsinki Festival 2015. Era un chitarist rapid şi tehnic, dar şi un shredder de excepţie, o combinaţie rară.

Pe numele său complet Markku Uula Aleksi Laiho, muzicianul s-a născut pe 8 aprilie 1979 un Finlanda, la Espoo. Era specializat în melodic death metal, power metal şi thrash metal. Revista Guitar World l-a plasat în 2004 pe locul 96 din "100 cei mai mari chitarişti heavy metal din toate timpurile", în vreme ce Roadrunner Records l-a plasat pe locul 41 din 50 de "Cei mai mari lideri de trupă metal din toate timpurile". Laiho a început să cânte la vioară la vârsta de 7 ani, până la 11 ani, când a descoperit chitara.

Primul său model a fost un Total Stratocaster, iar în ianuarie 2003 ESP Guitars avea să îi dedice o linie de produse: chitarele Alexi Laiho Signature. Alexi folosea frecvent modele ESP, precum Scythe, Arrow Head, Sawtooth sau Katakana. Children of Bodom este una dintre cele mai apreciate trupe din FInlanda, cu peste 250.000 de discuri vândute în ţara de baştină.

L-am văzut pe Alexi ultima oară în România la concertul Children of Bodom din vara lui 2018, de la Metalhead Meeting. O pierdere uriaşă, pentru un talent încă tânăr. Muzicianul ar fi murit în decembrie 2020.