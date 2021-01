Adele ar putea colabora cu Beyonce. Noul album al artistei britanice prinde contur

Adele lucrează la un nou album, iar Beyonce este pe lista ei de colaborări în așteptare. Potrivit unor zvonuri ajunse în presă, artista britanică face tot posibilul să înregistreze o piesă cu idolul ei, la acest viitor material contribuind și toboșarul Pearl Jam.

Data lansării noului album al lui Adele rămâne în continuare sub semnul întrebării, însă înregistrările pentru acest material au avansat. Potrivit unor informații pe surse apărute de curând în presă, artista lucrează la cel de-al patrulea album de studio cu Raphael Saadiq, un reputat compozitor și producător, care a contribuit major la albumul "A Seat At The Table", lansat în 2016 de Solange, sora lui Beyonce.

Adele își dorește extrem de mult o colaborare cu Beyonce pe acest nou LP, iar Raphael este "pionul" care ar putea să facă legătura între cele două artiste. Daily Star a publicat primele articole pe tema unui posibil duet, informația fiind preluată apoi și de alte publicații.

"Oricine mă cunoaște, știe că prioritatea mea principală în viață, în afară de copilul meu, este Beyonce", a declarat Adele în unul dintre interviurile sale.

"Am avut ocazia de a înregistra niște muzică nouă pentru Adele, iar când i-am auzit vocea în căști m-au cuprins fiorii"

O informație deja confirmată este faptul că toboșarul Pearl Jam, Matt Chamberlain, a înregistrat câteva porțiuni muzicale noi pentru viitorul LP al lui Adele. Muzicianul, ce a colaborat în trecut și cu David Bowie, Sir Elton John și Bob Dylan, s-a declarat profund impresionat de vocea puternică a artistei britanice.

"Săpămâna trecută am participat la câteva sesiuni de înregistrări cu câțiva artiști - ăsta e job-ul meu de zi, se pare - și am avut ocazia de a înregistra niște muzică nouă pentru Adele, iar când i-am auzit vocea în căști m-au cuprins fiorii. A fost atât de puternică și de emoționantă. Știi ce voce are, dar să fii în aceeași încăpere cu cineva care cântă așa, e pur și simplu nebunesc. O auzi la radio și peste tot și spui <<Da, e foarte tare>>, dar să fii în aceeași cameră cu oamenii ăștia e o energie extraordinară, e impresionant", a povestit Matt Chamberlain.

Noul album al lui Adele ar putea include și o colaborare și cu H.E.R., pe numele real Gabriella Wilson. Compozitorul Jimmy Napes a fost, de asemenea, cooptat, precum și Rick Nowels, ce a lucrat cu cele mai mari nume din muzica pop, alternative și R&B, de la Madonna la Sia, Lana Del Rey, John Legend și Celine Dion.