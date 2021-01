A murit Gerry Marsden, compozitorul imnului galeriilor de fotbal Liverpool. Paul McCartney i-a adus un omagiu

Gerry Marsden, vocalist al formaţiei Gerry And The Pacemakers, a murit la vârsta de 78 de ani. Muzicianul englez cunoscut pentru hitul "You'll Never Walk Alone", declarat imnul galeriilor de fotbal Liverpool, a fost omagiat de fanii clubului, dar și de colegi de breaslă, Sir Paul McCartney luându-și rămas bun printr-un mesaj emoționant.

Diagnosticat cu o infecție la inimă, Gerry Marsden s-a stins din viață pe 3 ianuarie, la spitalul Arrowe Park din Merseyside. Fondatorul și vocalistul trupei Gerry and the Pacemakers a cunoscut succesul încă de la începutul anilor '60, single-ul de debut "How Do You Do It?" devenind imediat hit în Marea Britanie. Au urmat și alte melodii de impact, precum "I Like It", "It's Gonna Be Alright", "I'm the One" și binecunoscutul "You'll Never Walk Alone", single devenit imnul galeriilor clubului de fotbal Liverpool. Gerry and the Pacemakers a fost cel mai apreciat grup din Liverpool după The Beatles, piesele formației devenind hituri atât în UK, cât și în Statele Unite.

"Cu mare tristeţe aflăm despre trecerea în nefiinţă a lui Gerry Marsden. Cuvintele lui Gerry vor rămâne în inimile noastre pentru totdeauna. Nu vei fi niciodată singur (You'll Never Walk Alone)", a transmis clubul FC Liverpool într-un mesaj pe Twitter.

Gerry Marsden a primit un omagiu emoționant și din partea lui Sir Paul McCartney, cei doi fiind vechi prieteni.

Paul McCartney: "Pe curând, Gerry. Îmi voi aminti mereu de tine zâmbind"

"Gerry a fost un camarad în perioada noastră de început din Liverpool. El și colegii săi de trupă erau unii dintre cei mai mari rivali ai noștri în topurile muzicale locale. Interpretările sale de neuitat ale pieselor "You’ll Never Walk Alone" și "Ferry Cross the Mersey" păstrează în inimile multor oameni amintirea unei perioade pline de bucurie în muzica britanică." Gândurile mele merg către soția lui, Pauline, și familia sa. Pe curând, Gerry. Îmi voi aminti mereu de tine zâmbind"

Paul McCartney a atașat mesajului și o poză din arhiva sa, în care Gerry apare alături de colegii săi de trupă, membrii formației The Beatles și regretatul Roy Orbison. Fotografia a fost realizată în 1963.

Gerry was a mate from our early days in Liverpool. He and his group were our biggest rivals on the local scene. His unforgettable performances of You’ll Never Walk Alone and Ferry Cross the Mersey remain in many people’s hearts as reminders of a joyful time in British music... pic.twitter.com/t1COAIwZVM — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021

Gerry Marsden a fost căsătorit cu Pauline Marsden, relația lor oficializându-se în 1965. Cei doi au împreună două fete, Yvette și Victoria.

Problemele la inimă ale regretatului muzician datau de ani buni, în 2003 și 2016 fiind supus unor intervenții chirurgicale cardiovasculare.