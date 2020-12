X Factor 2020 și-a ales semifinaliștii; află cine sunt aceștia - VIDEO

Pe 10 decembrie a avut loc prima rundă a Duelurilor de la X Factor, în urma căreia am aflat cine sunt semifinaliștii celui de-al nouălea sezon al emisiunii. Află despre cine este vorba.

Ștefan, Loredana, Delia și Florin Ristei au ajuns în etapa Duelurilor cu trei concurenți/grupuri de căciulă. În prima rundă a Duelurilor, concurenții din fiecare grupă s-au duelat, iar mentorului lor i-a revenit sarcina de a alege un concurent care părăsește competiția. Astfel, concurenții rămași au devenit semifinaliștii sezonului nouă al show-ului. În cea de-a doua rundă a show-ului, cei doi concurenți din fiecare echipă vor recurge din nou la "lupte vocale", câștigătorul urmând să ocupe poziția de finalist și să se apropie de marele trofeu.

Semifinaliștii Loredanei la X Factor 2020:

Loredana a antrenat băieții sub 24 de ani și a ajuns în etapa Duelurilor cu Iulian Selea, Adrian Petrache și Eden Loren. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile Loredanei.

Cei trei concurenți nu au dezamăgit și au creat momente spectaculoase. Jurații au avut cuvinte de laudă la adresa prestațiilor, dar și sfaturi și sugestii. Iulian Selea a cântat piesa lui Harry Styles, "Falling", demonstrându-și încă o dată calitățile vocale, Adrian Petrache a cântat piesa "Puteri asupra mea" și i-a cucerit pe jurați cu jovialitatea sa și Eden Loren a interpretat celebra piesă "My Way", însă a făcut-o în trei limbi: engleză, italiană și română.

După cele trei momente, Loredana a decis ca Iulian Selea și Adrian Petrache să meargă mai departe.

VIDEO: Iulian Selea la Duelurile X Factor 2020:

VIDEO: Adrian Petrache la Duelurile X Factor 2020:

Semifinalistele lui Ștefan Bănică la X Factor 2020:

Ștefan Bănică le-a luat sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Muzicianul a intrat în etapa Duelurilor cu Andrada Precup, Ioana Ardelean și Alexandra Sîrghi. Potrivit regulamentului, una dintre ele a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile lui Ștefan.

Tinerele i-au cucerit pe jurați cu vocile calde, frumusețea și emoția transmisă. Ioana Ardelean a interpretat piesa "Runnin", Alexandra a cântat piesa "Good Woman" și Andrada a ales să cânte piesa "All of Me".

După cele trei momente, Ștefan a decis ca Alexandra Sîrghi și Andrada Precup să meargă mai departe.

VIDEO: Alexandra Sîrghi la Duelurile X Factor 2020:

VIDEO: Andrada Precup la Duelurile X Factor 2020:

Semifinaliștii lui Florin Ristei la X Factor 2020:

Florin Ristei este liderul grupurilor și a ajuns în etapa Duelurilor cu Tiny Tigers, Diana și Ioana Conta și Super 4. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile lui Florin.

Cele trei grupuri au adus pe scena de la X Factor 2020 un adevărat spectacol. Tiny Tigers este o trupă formată din patru tinere furate de Florin Ristei de pe lista de așteptare a lui Ștefan Bănică: Karina Ștefan (15 ani), Alexandra Căpitănescu (17 ani), Bianca Ionescu (17 ani) și Carla Ioniță (14 ani). În etapa Duelurilor, tinerele concurente au interpretat piesa "Salute", și au umplut scena de energie și dans. Surorile Ioana și Diana Conta au interpretat melodia "Lay Me Down", iar Super 4 au impresionat cu o compoziție proprie.

După cele trei momente, Florin a decis ca Tiny Tigers și Super 4 să meargă mai departe.

VIDEO: Tiny Tigers la Duelurile X Factor 2020:

VIDEO: Super 4 la Duelurile X Factor 2020:

Semifinalistele Deliei la X Factor 2020:

Delia a fost mentorul concurenților cu vârsta de peste 24 de ani (femei și bărbați). Artista a ajuns în etapa Duelurilor cu Alina Dincă, Kelon Rae și Sonia Mosca. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile Deliei.

Emoție, dans sau forță au fost câteva dintre elemente cu care s-au remarcat concurenții din echipa Deliei. Alina Dincă a ales să interpreteze piesa "Omule, deschide ochii", Kelon Rae a ales să creeze un moment pe melodia "When You Believe" și Sonia Mosca a impresionat cu melodia "Think".

După cele trei momente, Delia a decis ca Alina Dincă și Sonia Mosca să meargă mai departe.

VIDEO: Alina Dincă la Duelurile X Factor 2020:

VIDEO: Sonia Mosca la Duelurile X Factor 2020: