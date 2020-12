Cele mai bune voci de la X Factor 2020 au trecut și de cea de-a doua rundă de Dueluri

Duelurile reprezintă ultima etapă înainte de marea finală X Factor 2020, iar cea de-a doua și ultima rundă a avut loc vineri, 11 decembrie. Află ce momente au pregătit concurenții și cine sunt cei patru norocoși care au ajuns în finală.

Ștefan, Loredana, Delia și Florin Ristei au ajuns în etapa Duelurilor cu trei concurenți/grupuri de căciulă. În prima rundă a Duelurilor, concurenții din fiecare grupă s-au duelat, iar mentorului lor i-a revenit sarcina de a alege un concurent care părăsește competiția. În cea de-a doua rundă a show-ului, cei doi concurenți din fiecare echipă au recurs din nou la "lupte vocale", câștigătorul urmând să ocupe poziția de finalist și să se apropie de marele trofeu.

Înainte de ultima rundă a Duelurilor, concurenții din fiecare grupă s-au duelat, iar mentorului lor i-a revenit sarcina de a alege un concurent care părăsește competiția. Înainte de alegerea marelui finalist, echipele arătau astfel:

Ștefan Bănică: Alexandra Sîrghi, Andrada Precup

Loredana: Iulian Selea, Adrian Petrache

Delia: Alina Dincă, Sonia Mosca

Florin Ristei: Tiny Tigers, Super 4

Echipa Loredana:

Ordinea concurenților a rămas neschimbată, astfel că băieții din echipa Loredanei au fost primii care au urcat pe scenă. Iulian Selea a vrut să arate altă fațetă a vocii sale și a ales să interpreteze o piesă antrenantă, plină de energie. Concurentul a cântat "Sing" (Ed Sheeran) și a creat un adevărat show pe scenă.

"Apreciez foarte tare că am văzut, în sfârșit, pe cineva care ia scena cu asalt, se mișcă, încearcă să o facă a lui. Ești ceea ce mi-am închipuit. Ești genul de adolescent la care fetele țipă, se extaziază și am senzația că ai și trăit lucrurile astea, alături de formația în care ai cântat. Acolo mă duci cu gândul", a spus Ștefan Bănică.

Adrian Petrache a urmat după Iulian Selea în etapa Duelurilor, în categoria băieților cu vârsta sub 24 de ani. Concurentul a venit însoțit de membri ai familiei și prieteni, care l-au acompaniat și i-au dat curaj. Tânărul a interpretat într-un stil special piesa "Les Yeux De La Mama".

"Foarte bună alegerea piesei, iar faptul că ai cântat alături de familie îți dă un plus de energie. Ți-ai jucat cartea foarte bine și ai plusat pe ce ai avut mai bun astă seară. Felicitări!", a comentat Florin Ristei.

Loredana a decis că drumul lui Iulian Selea se oprește în această etapă a competiției. Adrian Petrache merge mai departe în marea finală.

Echipa Ștefan Bănică

Alexandra Sîrghi și Andrada Precup, concurentele antrenate de Ștefan Bănică, au adus emoția pe scena de la X Factor 2020. Alexandra a ales să cânte "Hurt", melodia Christinei Aguilera. Piesa are un mesaj profund și sensibil, ce a fost perfect transmis de concurentă.

"Am simțit că ești foarte sinceră și că ți-ai pus sufletul pe masă. Ai avut o tristețe care pe mine m-a copleșit. Și am înțeles exact tot ce ai vrut să spui. Ești o fată extrem de talentată și de sensibilă", a mărturisit Loredana.

Andrada Precup, cunoscută pentru puterea incredibilă cu care ajunge la inimile ascultătorilor, a emoționat din nou. Vocea sa memorabilă a fost pusă în evidență de piesa "Killing me softly". Jurații au fost piele de găină și au avut de spus numai cuvinte de laudă la adresa concurentei.

"Dumnezeule, cât ești de surprinzătoare! Nu știu dacă ați observat, dar la început te ia ușor și te surprinde de la jumătate încolo, așa de te trec toți fiorii. Îți dă senzația că ok, gata, atâta e și vine a doua oară și te surprinde mai tare, și mai tare și te gândești până unde poate să meargă fata asta. Bravo, măi fată, măi!", a spus Delia.

Ștefan Bănică a decis că drumul Alexandrei Sîrghi se oprește în această etapă a competiției. Andrada Precup merge mai departe în marea finală.

Echipa Florin Ristei

Tiny Tigers și Super 4 s-au dezlănțuit pe scena de la X Factor 2020. Cele două grupuri au creat un adevărat spectacol și i-au îngreunat sarcina lui Florin de a lua o decizie. Super 4 au interpretat piesa celor de la Queen, "The Show Must Go On" și i-au cucerit pe jurați.

"Este mesajul cel mai bun pe care puteați să-l transmiteți. X Factor merge mai departe anul ăsta, un an atât de încercat pentru toți artiștii din țara asta și din lume. Este un mesaj care dăinuie în timp și pe care Freddie Mercury se pare că l-a simțit. Muzica ne leagă. Nu contează limba, nu contează țara. Contează doar muzica și <<show must go on>>. Felicitări!", a spus Loredana.

Tiny Tigers au adus energie, coregrafie și forță. Cele patru fete l-au surprins până și pe Florin, care nu se aștepta la o asemenea coregrafie din partea lor. Tiny Tigers au intepretat piesa Arianei Grande, "Dangerous Woman". Ristei a ținut să menționeze că indiferent de deznodământ, vrea să se implice în eventuala carieră a acestui grup.

"Măi, fetelor, mi-ați plăcut extrem de tare. Cred că ați fost cel mai închegat grup de când sunt eu la X Factor atât de repede. Ultimul acord a sunat blană, bombă! Mi s-a făcut pielea de găină pe mine. Plin, frumos, armonic. Ultimul acord a fost fabulos. Felicitările mele!" a declarat Ștefan Bănică.

Florin Ristei a decis că drumul trupei Tiny Tigers se oprește în această etapă a competiției. Super 4 merge mai departe în marea finală.

Echipa Delia

Cu voci spectaculoase și cu o tehnică remarcabilă, Alina și Sonia au încheiat cum nu se poate mai bine semifinala X Factor 2020. Prima care a urcat pe scenă a fost Sonia Mosca, care a ales să interpreteze piesa "Listen". Momentul său i-a ridicat în picioare pe jurați.

"E incredibil ce reușește să facă cu vocea la un nivel uluitor. Sonia are una dintre cele mai bune tehnici pe care eu le-am auzit nu la X Factor 9, ci la X Factor forever and ever. Bravo, felicitări, mama mea!", a avut de spus Florin Ristei.

Alina a mizat pe cartea sensibilității. Concurenta a interpretat melodia "The winner takes it all", însă a făcut-o într-o variantă reorchestrată. Alegerea piesei și modul de interpretare i-au surprins plăcut pe jurați.

"E un cântec foarte ofertant. Tu l-ai cântat în altă variantă în seara asta. Și e foarte interesantă versiunea ta. Ți-a pus în valoare sensibilitatea. Ceea ce este foarte interesant pentru că eu te-am ascultat pe tine până acum cântând foarte mult în forță. Îmi place emoția asta. Te redescopăr și chiar mi-a plăcut foarte mult", a spus Loredana.

Delia a decis că drumul Alinei Dincă se oprește în această etapă a competiției. Sonia Mosca merge mai departe în marea finală.