X Factor 2020: Află cum a decurs prima rundă a Duelurilor - VIDEO

Duelurile reprezintă ultima etapă înainte de marea finală X Factor 2020, iar prima rundă a avut loc joi, 10 decembrie. Află ce momente au pregătit concurenții și cine sunt norocoșii care au mers mai departe.

În urma bootcamp-ului, Ștefan Bănică, Delia, Loredana și Florin Ristei și-au ales fiecare câte trei concurenți alături de care vor trece prin etapa Duelurilor, ultima înainte de finală. Înainte de prima rundă, echipele arată astfel:

Ștefan Bănică: Alexandra Sîrghi, Ioana Ardelean, Andrada Precup

Loredana: Iulian Selea, Adrian Petrache, Eden Loren

Delia: Alina Dincă, Kalon Rae, Sonia Mosca

Florin Ristei: Tiny Tigers, Ioana & Diana Conta, Super 4

În prima rundă a Duelurilor, concurenții din fiecare grupă s-au duelat, iar mentorului lor i-a revenit sarcina de a alege un concurent care părăsește competiția.

Echipa Loredana

Băieții din echipa Loredanei au deschis seara, iar primul concurent care a interpretat a fost Iulian Selea. Tânărul a cântat piesa lui Harry Styles, "Falling", demonstrându-și încă o dată calitățile vocale.

"Pentru că a deschis concursul, are un plus, pentru că este destul de greu să stai în fața noastră și în fața colegilor. Știu, am trecut și eu prin batttle-ul ăsta. Cel mai dubios e să cânți și colegii să se uite stânga-dreapta. Te-ai descurcat foarte bine. E un moment de finală și mi se pare că ai ridicat deja ștacheta în echipa Loredanei. Baftă mai departe!, a comentat Florin Ristei.

Adrian Petrache a urmat după Iulian Selea în etapa Duelurilor, în categoria băieților cu vârsta sub 24 de ani. Tânărul a cântat piesa "Puteri asupra mea" și i-a cucerit pe jurați cu jovialitatea sa.

"El e omul cu chitara. Chitara nu a dispărut din peisaj. Faptul cu vorbitul și cântatul este un plus pentru că el s-a pus în valoare. El este un tip șarmant. Îți place chestia asta. Ăsta e un lucru bun - diversitate de spectacol - și, în același timp, poate fi riscant. Dar pot să aplaud lucrul ăsta și să îți spun că momentul este diferit, total diferit de celelalte", a spus Ștefan Bănică.

Eden Loren a fost ultimul, dar nu cel din urmă. Concurentul a interpretat celebra piesă "My Way", însă a făcut-o în trei limbi: engleză, italiană și română. Florin Ristei și-a menținut părerea exprimată în bootcamp, aceea că Eden rămâne în zona lui de confort în ceea ce privește alegerile muzicale:

"Îmi mențin părerea; e zona lui de confort. Un plus foarte mare că a cântat și în română. Un minus din partea mea este că nu prea a avut emoție. Un alt minus, dar e alegere personală: aș scoate piesa asta din orice concurs pentru că n-aș mai vrea s-o aud. Nu e greșit să cânți aceeași piesă 10 mii de ani la rând, e greșit s-o cânți în același mod 10 mii de ani la rând", a fost de părere Florin Ristei.

Loredana a decis că drumul lui Eden Loren se oprește în această etapă a competiției. Adrian Petrache și Iulian Selea merg mai departe.

Echipa Ștefan Bănică

Tinerele cu vârsta sub 24 de ani au urcat în continuare pe scenă. Prima dintre ele a fost Ioana Ardelean. Concurenta a impresionat nu doar cu vocea spectaculoasă, ci și cu frumusețea răpitoare scoasă în evidență de o rochie strălucitoare. Ioana a interpretat piesa "Runnin".

"Ai strălucit în seara asta. La propriu. Ești extrem, extrem de frumoasă și ai avut o delicatețe și o sensibilitate în seara asta în voce pe care nu am mai auzit-o altădată. Felicitări!", a spus Delia.

Alexandra Sîrghi a fost următoarea concurentă care a urcat pe scenă. Tânăra a fost acaparată de emoții, însă a reușit să creeze un moment demn de această etapă a show-ului. Alexandra a cântat piesa "Good Woman".

"Bombă! Deci ai fost top. Mi se pare că în momentul în care discutăm despre performanțe vocale, ești cea mai bună din echipa ta. N-am cum să nu observ asta. E vizibil, se aude de la o poștă. E bine", a spus Delia.

Andrada Precup a fost ultima concurentă din echipa lui Ștefan Bănică. Tânăra a emoționat din nou cu o interpretare ce a cucerit întreaga audiență. Andrada a ales să cânte piesa "All of Me".

"Ca de fiecare dată, ești surprinzătoare! Ai niște alegeri muzicale care mă lasă <<paf>>. Ai cântat cu o lejeritate, cu o naturalețe, cu o căldură, cu o plăcere molipsitoare. Asta înseamnă muzica. Nu e doar performing. Este să atingi niște corzi ale sufletului, să rezonăm împreună. Nu ai cântat doar cu vocea. Ai cântat cu sufletul. Ești o artistă extraordinară!", a avut de spus Loredana.

Ștefan Bănică a decis că drumul Ioanei Ardelean se oprește în această etapă a competiției. Alexandra Sîrghi și Andrada Precup merg mai departe.

Echipa Florin Ristei

Florin Ristei antrenează una dintre cele mai dificile categorii - grupurile. Primul grup ce a încântat publicul a fost Tiny Tigers, o trupă formată din patru tinere furate de Florin Ristei de pe lista de așteptare a lui Ștefan Bănică: Karina Ștefan (15 ani), Alexandra Căpitănescu (17 ani), Bianca Ionescu (17 ani) și Carla Ioniță (14 ani).

În etapa Duelurilor, tinerele concurente au interpretat piesa "Salute", și au umplut scena de energie și dans.

"Ați devenit un grup. Faptul că ați devenit un grup într-un timp atât de scurt, asta este o performanță care ridică nivelul concursului. Asta e foarte, foarte, foarte bine. Eu cred că ele au făcut o treabă excelentă, care le va ajuta și mai departe de acum încolo, indiferent dacă rămân în formula asta sau dacă sunt eliminate de la X Factor", a spus Ștefan.

Surorile Ioana și Diana Conta au fost următoarele la rând. Fetele au interpretat melodia "Lay Me Down". Vocile calde și emoția transmisă au ajuns la inimile juraților.

"Mi-au dat o stare foarte bună și pentru că văd iubire, văd emoție, dar sunteți și puțin temătoare astăzi. Vă simt emoționate rău, rău, rău. N-aveți de ce. Vă armonizați superb împreună. Starea pe care mi-ați lăsat-o, cred că asta e cel mai important, și asta vă definește pe voi: emoția", a menționat Delia.

Italienii de la Super 4 au creat din nou un moment ce a electrizat audiența. Vocile puternice, armonizările impecabile și energia transmisă i-au cucerit pe jurați. Cei patru au interpretat o compoziție proprie, ceea ce a adus un bonus momentului.

"M-am așteptat la această erupție vocală. Ăsta e climaxul vostru. În momentul în care cântați toți patru sus, acolo e unicitatea voastră. Mă bucur că ați făcut alegerea asta de a cânta în limba voastră natală pentru că e o limbă superbă și se vede că înțelegeți fiecare cuvânt și simțiți fiecare cuvânt pe care îl spuneți. Jos pălăria!", a spus Ștefan Bănică.

Florin Ristei a decis că drumul surorilor Ioana și Diana Conta se oprește în această etapă a competiției. Tiny Tigers și Super 4 merg mai departe.

Echipa Delia

Alina Dincă a dat startul interpretărilor din echipa Deliei. Concurenta a dorit să transmită emoție, să reușească să ajungă nu doar la urechile ascultătorilor, ci și la inimile acestora și a reușit. Alina a ales să interpreteze piesa "Omule, deschide ochii".

"Mesajul este foarte puternic, despre un artist neînțeles, și cred că tu te regăsești în povestea asta și din cauza asta ai și transmis acest mesaj cu multă forță și persuasiune. Te-am simțit foarte transformată astăzi. În bine. Felicitări!" a spus Loredana.

Kalon a fost cel de-al doilea concurent din echipa Deliei care a urcat pe scenă. Tânărul a ales să creeze un moment pe melodia "When You Believe". Concurentul a strălucit pe scena de la X Factor, atât datorită ținutei, cât și calităților vocale.

"Dragul meu, vocea ta e androgină. Dacă ai închide ochii, uneori poți să crezi că e femeie, mai ales pe acute și asta îți dă această particularitate, pentru că vocea ta este unică la X Factor. Eu nu mă plictisesc să te ascult pe tine niciodată", a mărturisit Loredana.

Sonia Mosca a încheiat în forță prima seară de Dueluri. Concurenta a ales să interpreteze piesa "Think" și s-a ridicat la nivelul așteptărilor; acela al celei mai puternice voci din competiție.

"Întotdeauna alegerea este foarte grea atunci când ai de ales între o voce foarte, foarte bună și între copii care vor să evolueze și unde simți că e loc de material. Însă, întotdeauna am văzut că, chiar dacă pe muzicieni îi impresionează foarte tare vocile bune, și pe cei de acasă, chiar dacă nu înțeleg, o să-i impresioneze întotdeauna o voce spectaculoasă ca a ei, pentru că cei de acasă nu simt toate greșelile pe care poate noi le auzim și nu poate să facă diferența între o voce bună și una foarte bună, însă o poate recunoaște întotdeauna pe aia spectaculoasă. Și cred că tu ai o voce spectaculoasă", a avut de spus Florin Ristei.

Delia a decis că drumul lui Kelon Rae se oprește în această etapă a competiției. Alina Dincă și Sonia Mosca merg mai departe.