Al treilea episod de bootcamp de la X Factor 2020 a continuat cu echipa lui Florin Ristei - VIDEO

Etapa bootcamp a ajuns la cel de-al treilea episod. De data aceasta, echipa lui Florin Ristei a urcat pe scenă, membrii acesteia încercând să demonstreze de ce merită un loc pe scaun. Citește rezumatul ediției din 3 decembrie.

Florin Ristei antrenează grupurile. Cele 10 grupuri s-au luptat pentru a ocupa unul dintre cele trei scaune care le asigură poziția în etapa următoare. În această seară, doar părerea lui Florin a fost decisivă, comentariile celorlalți jurați fiind doar consultative.

Șase grupuri au ajuns în bootcamp după ce la audiții au primit 4 DA, în timp ce restul de patru au fost formate din concurenți ce se aflau pe listele de așteptare.

Citește rezumatul ediției X Factor din 3 decembrie:

It's Us

It's Us înseamnă Daria Pintilie și Chriss Casper, concurenți care în audiții au venit solo. Cei doi au primit 3 DA și au fost trecuți pe lista de așteptare, de unde i-a recrutat Florin Ristei. Deși sunt destul de diferiți, Daria și Caper au demonstrat că se pot completa perfect cu interpretarea piesei "Nobody's Wife". Partea de rap a lui Casper a fost una originală, lucru apreciat de jurați.

"Energia a fost super, a fost de concert", a comentat Ștefan Bănică.

Florin Ristei a decis sa pună trupa It's Us pe primul scaun, semn că juratul a fost de-a dreptul surprins de momentul lor:

"Ați fost o surpriză plăcută pentru mine din prima".

4Sure

4Sure este un alt grup format de la zero de Florin Ristei. Trupa îi reunește pe Radu Deac (Mr.White), Zoran Demian, Vasi Bistrae și Marian Vasilescu. Aceștia au venit la audiții singuri și au ajuns pe listele de așteptare.

Deși cei patru concurenți împreună cu Florin Ristei au ținut legătura pe rețelele de socializare, au avut doar trei zile la dispoziție să pregătească melodia. Băieții au interpretat "Hall of Fame" și au ocupat un scaun, deși jurații nu au fost impresionați de moment.

"Eu am obosit puțin urmărindu-vă, trebuie să recunosc. Armonia nu a fost perfectă", a comentat Loredana.

West Vlads

Vlad Moigradean și Vlad Erdei au venit separat la audiții, însă Florin Ristei a fost cel care le-a mai oferit o șansă și le-a sugerat să cânte împreună. Astfel, a luat naștere un grup ce a cântat în bootcamp piesa "Rise & Fall". Momentul nu i-a impresionat pe jurați. West Vlads nu au primit un scaun și au părăsit competiția.

"Dacă aș fi fost la audiții, nu ați fi terminat cântecul ăsta. V-aș fi oprit. Ce mă deranjează mai tare este faptul că voi nu ați dat importanță acestui moment pe care îl aveți, deși sunteți prieteni. Nu mi-a plăcut și nu cred că este un moment demn de bootcamp. ", a spus Ștefan Bănică.

Trio Eva

Cele trei adolescente originare din Chișinău au urcat pe scena din bootcamp determinate să meargă mai departe. Evelina, Valeria și Alexandra au interpretat "Single Ladies" și au ocupat un scaun. Cu toate acestea, jurații nu au fost impresionați de momentul lor.

"A fost un moment bunicel, dar putea fi și mai bun. Nu mă înțelegeți greșit, mi-ați plăcut, dar mă așteptam la mult mai mult. Cred că în audiții ați lăsat o impresie mai bună, din acest motiv mă așteptam ca momentul ăsta să mă dea pe spate și mă enervez că nu s-a întâmplat asta", a declarat Delia.

Rainbow Queens

Compusă din Anne Laura Noupadja, Cristina Vasiu și Cristina Gheorghe, trupa Rainbow Queens a făcut show cu melodia "God Is A Woman". Vocile puternice au fost acompaniate de ținute atrăgătoare și de mișcări de dans.

"Voi sunteți femei de femei. Foarte mișto!", a spus Loredana.

Delia le-a transmis concurentelor că se aseamănă cu Destiny's Child și le-a lăudat timbrele speciale. Florin Ristei a avut de luat o decizie foarte grea și a ales să ridice de pe scaun trupa Trio Eva pentru Rainbow Queens.

Alfa Band

Afla Band a emoționat juriul încă din audiții. Membrii trupei nu au dezamăgit și au creat în bootcamp un moment extrem de sensibil, interpretând piesa "Halleluja". În audiții, Alfa Band a primit de la Florin Ristei un wildcard, adică posibilitatea de a cânta în bootcamp fără a merge mai departe în competiție.

"La un moment dat, am avut piele de găină", a spus Ștefan Bănică.

Indru's

Format din frații Oana și George, Indru's este un grup atipic. Doar Oana cântă cu vocea, iar George o acompaniază la chitară. Cei doi au interpretat piesa "She Wolf". Deși au adus pe scenă un moment remarcabil, frații Indru nu au trecut mai departe.

"Dacă ar fi să gândesc la rece, nu prea sunteți un grup. Și îmi este greu să iau o decizie, pentru că ar trebui să vă compar cu celelalte grupuri care cântă destul de omogen.”, a fost de părere Ristei.

Tiny Tigers

Tiny Tigers e un grup format din tinere furate de Florin Ristei de pe lista de așteptare a lui Ștefan Bănică: Karina Ștefan (15 ani), Alexandra Căpitanescu (17 ani), Bianca Ionescu ( 17 ani) și Carla Ioniță ( 14 ani). În bootcamp, fetele au cântat piesa "Wannabe" și au creat unul dintre cele mai spectaculoase momente ale acestei ediții de până acum.

"Doamne, sunteți de acolo! Fantastice! Una mai fâșneață ca alta", a zis Loredana.

Florin Ristei a rămas impresionat de momentul grupului, astfel că le-a oferit un scaun. Tiny Tigers au fost puse în locul trupei Rainbow Queens.

Ioana & Diana Conta

Gemenele Conta i-au emoționat pe jurați cu piesa "The Blower's Daughter". Cei patru artiști din juriu au simțit toate emoțiile, sentimentele și căldura din vocile lor.

"Suflete pereche, voci perechi. Asta înseamnă să te potrivești încă din pântece și să fiți o voce împreună. Practic ați sunat ca și cum erați o voce. La un moment dat nu mai sesizai, era o contopire perfectă", a mărturisit Loredana.

Ioana și Diana au ocupat un scaun, în locul trupei 4Sure.

Hello

Trupa Hello este formată din Marian și Teodora, cuplu atât pe scenă, cât și în viața privată. În etapa de bootcamp, cei doi au ales să interpreteze piesa lui Harry Styles, "Sign Of The Times". Jurații au apreciat alegerea muzicală:

"O piesă grea de cântat pe două voci. Ați încercat, de multe ori va ieșit, de alte ori nu. Este important că voi v-ați făcut treaba, dar cred că X Factor 2020 este mai mult de atât.", a comentat Ștefan Bănică.

Cu toate că interpretarea Teodorei și a lui Marian a fost una sensibilă și a transmis emoție, grupul nu a mers mai departe.

Super 4

Super 4 înseamnă Salvatore Lampitelli, Gregorio Rega, Francesco Boccia și Aurelio Fierro Jr. În audiții, cei patru i-au impresionat până la lacrimi pe jurați și au devenit niște concurenți de temut. În bootcamp, Super 4 a avut o interpretare de excepție a piesei "Hey Jude". Stilul unic, vocile speciale și atmosfera transmisă au creat un moment ce nu va fi uitat prea ușor.

"Sunteți clar un grup care anul acesta concurează pentru marele premiu X Factor. Asta este clar de prima dată de când v-am văzut. Ce ați făcut voi pe <<Hey Jude>> astă seară a fost prețul biletului pe care nu l-am plătit și am asistat gratis la un concert și aș sta două ore în șir cu masca pe figură ca să vă ascult. Ați avut energia unui concert live", a spus Ștefan Bănică.

Cum era de așteptat, Super 4 a mers mai departe, însă trupa It's Us a fost eliminată.