Voltaj a lansat "Doar pentru ea", o declarație de iubire sinceră - AUDIO

Compusă de Voltaj, "Doar pentru ea" este o declarație de iubire sinceră pentru cea care a găsit lumina în întunericul unui suflet pustiu și a adus cu ea toată dragostea pe care un om o poate simți. Este o declarație pentru ea, cea care l-a învățat din nou să iubească, cea care l-a făcut să îi bată inima la unison cu a ei și care i-a arătat că fericirea există.

"Și tot ce mi-aș dori, ar fi ca într-o zi la întrebarea mea ea să-mi răspundă DA" sunt versurile ce subliniază dragostea pe care un bărbat o poate simți pentru cea care i-a cucerit definitiv inima, dar și promisiunea că indiferent de testele la care îi va supune destinul, aceștia le vor depăși împreună, ținându-se de mână.

"Am compus piesa "Doar pentru ea" la o cabană de munte, unde ne-am retras toată trupa pentru o săptămână. Poate faptul că am fost departe de jumătățile noastre ne-a inspirat să scriem această declarație de dragoste. Întorși la București, am produs-o alături de Paul Iorga, cu care suntem la prima colaborare de acest gen și George Hora. Suntem foarte încântați de rezultat și abia așteptăm să aflăm și reacția publicului", povestește Călin Goia.