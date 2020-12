The Artist Awards 2020 aduce în decembrie la PRO TV live-uri incendiare cu Irina Rimes, Carla’s Dreams și INNA

The Artist Awards, gala în cadrul căreia sunt premiați cei mai iubiți artiști și creatori de conținut, ajunge în 2020 la cea de-a doua ediție. Anul acesta, ea va avea un nou concept, evenimentul urmând a fi transmis în decembrie la PRO TV.

După o primă ediție desfășurată în 2019 la Craiova, The Artist Awards revine pe final de 2020 cu cea de-a doua ediție și un nou concept. Gala muzicală va fi difuzată de PRO TV, publicul urmând să afle în direct câștigătorii celor 13 categorii, respectiv Best New Act, Best DJ/ Electronic/ Dance Act, Best Trap Act, Best Video, Best Song, Best Collaboration, Best Female, Best Male, Favorite Artist, Beauty Award, Content Creator of the year, Best Sketch și The Artist. Trofeele vor fi acordate pe baza voturilor acordate de fani.

Cine va cânta la The Artist Awards 2020

În cadrul evenimentului vor fi sărbătorite muzica și conținutul din online. Astfel, pe lângă decernarea premiilor, vor susține show-uri live electrizante Alina Eremia, Andra, Antonia, Carla’s Dreams, DJ Project & Andia, INNA, Irina Rimes, Killa Fonic, Rengle, Roxen și The Motans.

"Mă bucur să fiu iar pe scena de la The Artist alături de colegii mei. A fost un an greu, fără concerte, dar un an în care muzica ne-a ținut împreună", a spus INNA.

Roxen: "Am început deja pregătirile pentru show-urile live, care sunt convinsă că vor fi incendiare și extrem de emoționante"

Roxen așteaptă și ea cu nerăbdare gala The Artist Awards, mărturisind că a început deja repetițiile pentru show.

"Anul trecut, am cântat pentru prima dată piesa "Ce-ți cântă dragostea" pe scena The Artist Awards, la Craiova. Sunt fericită că voi fi prezentă și anul acesta și voi cânta pentru publicul care ne va urmări la PRO TV. Așteptăm cu nerăbdare să urcăm pe scenă, am început deja pregătirile pentru show-urile live, care sunt convinsă că vor fi incendiare și extrem de emoționante. Aveți grijă de voi și ne vedem curând", a declarat Roxen.

The Motans va participa la gală alături de echipa sa.

"Ediția din anul acesta a premiilor The Artist va fi într-un format foarte neobișnuit, dar abia aștept să văd show-ul și să particip alături de echipa mea la acest eveniment", a spus The Motans.

Gala The Artist Awards 2020 va putea fi urmărită la PRO TV în decembrie. Data oficială a desfășurării evenimentului va fi anunțată în curând.