Ștefan Bănică ne introduce în atmosfera magică a sărbătorilor cu piesa "Crăciunul, vine Crăciunul" - AUDIO

Melodia a fost compusă de Ștefan Bănică și, începând de astăzi, este disponibilă pe toate platformele digitale. "Crăciunul, vine Crăciunul" invită atmosfera caldă și magică a sărbătorilor de iarnă în sufletele ascultătorilor, așa cum a declarat și artistul:

"După ce am compus cântecul, atunci când am vrut sa scriu textul, am fost confuz, pentru că mi se părea aiurea să vorbești despre un Crăciun normal, ținând cont de pandemie și faptul că întreaga omenire trăiește într-o realitate dură, care ne-a schimbat viețile. Dar, apoi, mi-am dat seama că sărbătoarea Crăciunului e în sufletele noastre și nu ți-o poate lua nimeni. Crăciunul nu se amână. În momentul în care am realizat lucrul ăsta, textul a curs firesc și normal în spiritul cântecului și al mesajului. Și, peste câțiva ani, când o să ascult de sărbători această piesă, o să-mi dau seama că am avut dreptate. <<Crăciunul, vine Crăciunul>> e un cântec care sper să vă placă și să vă aducă magia și atmosfera sărbătorilor de iarnă ca un antidot la vremurile pe care le trăim".