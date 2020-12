Prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au lansat podcastul pe Spotify, cu Elton John invitat

După Joe Rogan şi Michelle Obama, Spotify dă lovitura din nou cu podcastul unor nume mari. E vorba despre Prinţul Harry şi Meghan Markle. Aceştia au lansat pe 30 decembrie primul episod al podcastului lor, care l-a avut ca invitat special pe Elton John. Ce am putut afla din acest podcast şi ce alţi invitaţi mai apar în el aflaţi din articol.

Ducele şi ducesa de Sussex au discutat cu Sir Elton John despre acest an de pandemie, dar şi despre planuri de viitor pentru 2021. James Corden, Brene Brown şi Stacey Abrams au fost de asemenea invitaţi să apară în această producţie. Prinţul Harry şi Meghan Markle au o înţelegere cu Spotify care acoperă multipli ani de realizare a acestor podcasturi. Ceea ce ascultăm acum este un soi de "Holiday Special" şi începutul primului sezon. Printre numele mari care mai apar în episoade se numără şi scriitorul Deepak Chopra, regizorul Tyler Perry, dar şi jucătoarea de tenis Naomi Osaka, care a câştigat US Open 2020.

Formatul este unul scurt, de jumătate de oră, iar Harry a declarat că a dorit ca el şi Meghan să onoreze compasiunea şi bunătatea celor care au ajutat atât de mulţi oameni în 2020. Elton John a vorbit în acest episod despre faptul că 2020 a fost "cel mai rău an pe care l-a cunoscut" şi că speră că pandemia arată că "am devenit oameni mai buni". Artistul în vârstă de 73 de ani speră şi la vindecare şi se gândeşte chiar să lanseze un nou album în următorul an. În acelaşi podcast îl auzim şi pe micuţul Archie, fiul celor două gazde.

Băieţelul de 1 an urează la final de podcast "un an nou fericit" încurajat de părinţi. Pentru cei doi duci 2020 a fost un an greu, ei părăsind reşedinţa din Marea Britanie şi renunţând la obligaţiile regale, dar şi la remuneraţia aferentă. Cuplul şi-a dorit independenta faţă de Coroană şi să scape de presiunea excesivă a presei.

Podcastul se poate asculta mai jos:

Spotify a anunţat pe 15 decembrie că a bătut palma cu Archewell Audio pentru multiple projecte. Aceasta este compania de podcasting a lui Harry şi Meghan. Prima serie completă de podcasturi a companiei apare pe Spotify în 2021. Cei doi au o înţelegere similară cu Netflix, acolo unde vor produce documentare, programe pentru copii şi filme de lung metraj.