Actorul Kevin Bacon i-a cântat "Creep" (Radiohead) unui public tare simpatic - VIDEO

Cine spune că publicul unui concert trebuie neapărat să fie format din oameni? Și animalele se pot bucura de muzică, iar Kevin Bacon le-a făcut pe plac unor blănoși drăgălași.

Când spunem "animale de companie", câinii și pisicile sunt primele specii care ne vin în minte. Ei bine, Kevin Bacon are lângă el un alt gen de tovarăși. Este vorba de niște căprițe simpatice, cu gusturi muzicale excelente. Într-un videoclip postat pe Instagram, actorul în vârstă de 62 de ani a interpretat o variantă acustică a piesei "Creep" în timp ce o capră îi mesteca cu poftă mâneca cămășii.

"Caprele au vrut să cânt. Personal, nu prea cred că este potrivit”, a spus cunoscutul actorul la începutul clipului.

Totuși, Bacon a început să interpreteze și a reușit că cânte prima strofă până când una dintre căprițe a devenit prea curioasă și Bacon a trebuit să se oprească.

Actorul nu se află la prima interpretare de acest fel, postată cu hashtagul "#GoatSongs" (n.r. cântecele caprelor). În noiembrie, el a cântat "Think’ Bout You" de Frank Ocean și "Don’t Worry Baby" de la The Beach Boys. Cu o lună înainte, el a interpretat "What’s Up" de Four Non Blondes împreună cu fiica sa Sosie.

Pentru cei care nu știu, Kevin Bacon nu este doar actor, ci și un muzician profesionist. Din 1995 activează în trupa The Bacon Brothers, înființată împreună cu fratele său. În vara acestui an, au lansat cel de-al zecelea album din carieră, "The Way We Love".

VIDEO: Kevin Bacon cântând "Creep" (Radiohead)