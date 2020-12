Kanye West a lansat un EP nou, "Emmanuel": 5 piese noi gospel

Kanye West a lansat un nou album în ziua de Crăciun, intitulat "Emmanuel". Acest release îl oglindeşte pe cel din 2019, când tot în ziua de Crăciun artisutl ne-a oferit piese cu tematică creştină. De această dată ascultăm 5 melodii noi interpretate de Sunday Service Choir. Aflaţi detalii despre noul release în articol.

Cele 5 piese noi ale lui Kanye West se regăsesc pe EP-ul "Emmanuel", care este un succesor direct pentru materialul "Jesus Is Born". Acel release avea totuşi 19 piese şi a urcat rapid pe locul întâi în toate topurile specializate pe muzică religioasă şi gospel. În 2019 artistul a promis că va renunţa la muzică seculară şi va lansa doar piese gospel de acum încolo. S-a declarat apoi ofensat când Drake a sugerat să mai lanseze şi melodii non religioase.

Discul este o "sărbătorire a naşterii lui Iisus Hristos" şi oferă publicului un nou sound inspirat de muzica latină şi antică. La fel de la precedentul EP creştin, Kanye a apelat la un distribuitor din New Jersey, Vydia şi nu la o casă de discuri. West a fost producător executiv şi compozitor pentru acest EP, iar de artwork s-a ocupat Nick Knight.

"Emmanuel" înseamnă "Dumnezeu este cu noi" şi este o colecţie de imnuri creştine cântate la slujbele duminicale ţinute de Kanye. În mod inedit, rapperul nu cântă pe acest disc, ci doar a compilat secţiunile de imnuri şi coruri din slujbe.

Iată tracklist-ul lui "Emmanuel":

1. REQUIEM AETERNAM

2. O MIRĂ NOX

3. O MAGNUM MYSTERIUM

4. PUER

5. GLORIA

Pe parcursul anului 2020 Kanye West a lansat şi piese rap, precum colaborarea cu Travis Scott "Wash Us In the Blood", dar şi "DONDA" şi "Nah Nah". Artistul a promis şi că va lansa un LP hip-hop în vara lui 2020 sub numele de "DONDA", dar el nu s-a mai materializat. Cursa de prezidenţială din State i-a ocupat tot timpul, alături de predicile şi slujbele religioase organizate aproape de vilă sa. Rapperul a obţinut 60.000 voturi la alegerile din Statele Unite şi are de gând să candideze la preşedinţie şi în 2024.

Kanye a făcut valuri prin apariţia în podcastul lui Joe Rogan cu câteva luni în urmă, unde a discutat despre religie, extratereştri, afecţiuni psihice, încălţăminte sport şi muzică.