Ediția specială "Vocea României" le-a adus românilor un show cu muzică, dans și invitați speciali - VIDEO

Pe 1 decembrie 2020, de la 20:30, Vocea României a revenit la PRO TV cu "Reuniunea", un program plin de interpretări surprinzătoare, energie, dar și emoții și nostalgii. Te invităm să urmărești cele mai tari momente ale show-ului.

De-a lungul a nouă ani, Vocea României și-a obișnuit audiența cu voci speciale, concurenți ambițioși și interpretări care au rămas în memoria iubitorilor acestui concurs muzical. Cum sezonul de anul acesta a fost amânat, era imperios necesară o revanșă. Astfel, realizatorii emisiunii au pregătit o ediție specială, transmisă de Ziua Națională a României.

"Vocea: Reuniunea" a fost deschisă de piesa "Man in the mirror" interpretată de șapte dintre antrenorii de la Vocea României - Andra, Irina Rimes, Tudor Chirilă, Smiley, Horia Brenciu, Adrian Despot și Marius Moga. Prezența acestor artiști a fost acompaniată de cea a elevilor care au cântat din suflet timp de nouă sezoane.

Programul special de 1 Decembrie i-a avut ca invitați speciali pe o serie de câștigători Vocea României, precum Bogdan Ioan, Dragoș Moldovan, Ana Munteanu, Julie Mayaya sau Ștefan Stan, dar și numeroși foști concurenți și semifinaliști ca Ioana Ignat, Liviu Teodorescu, Dora Gaitanovici, Cristina Bălan, Silviu Pașca, Ana Maria Mirică, Ilinca Băcilă, Ștefan Știucă, Adrian Nour, Mano Botond, Mădălina Lefter, Tobi Ibitoye, Mădălina Coca.

"Avem nevoie de competență în toate zonele acestei țări mai mult decât oricând. Și cred că dacă vrem să fim uniți, trebuie să începem să ne ascultăm și să înțelegem că suntem diferiți. Și că nu este doar alb și negru, că există și gri. Vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru toți acești ani și să vă mulțumesc și pentru această reuniune, că e bestială, că sunteți foarte mișto. Îmi vine să vă-njur pentru că eu când iubesc pe cineva îl și înjur, și vă pup de nu vă vedeți", a declarat Tudor Chirilă.

Telespectatorii s-au putut bucura de trio-uri între concurenți și antrenori, duete profesori - elevi, duo-uri între antrenori, dar și momente solo. S-au difuzat imagini din arhiva emisiunii - momente de neuitat, replici puternice, concurenți care au rămas în mintea românilor. Te invităm să urmărești cele mai tari momente ale ediției speciale "Vocea: Reuniunea".

VIDEO: Trio-uri "Vocea: Reuniunea"

Dora Gaitanovici, Liviu Teodorescu, Irina Rimes - "Blow"

Silviu Pașca, Smiley, Marius Moga - "O secundă"

Cristina Bălan, Dragoș Moldovan, Tudor Chirilă - "The Unforgiven"

VIDEO: Duete "Vocea: Reuniunea"

Ioana Ignat, Marius Moga - "Nu mă uita"

Tudor Chirilă, Horia Brenciu - "My Way"

Andra, Tobi Ibitoye - "Până când nu te iubeam"

Mano Botond, Cristina Bălan - "In My Defence"

VIDEO: Momente solo "Vocea: Reuniunea"

Bogdan Ioan - "Earth Song"

Dora Gaitanovici - "Când s-o împărțit norocul"

Ana Munteanu - "The Winner Takes It All"

Mădălina Lefter - "Nina Cried Power"

Ștefan Știucă - "Drumurile noastre"