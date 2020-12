Daniel Dorobanțu a lansat albumul "Pământul Străveziu", "un basm fără cuvinte"

Daniel Dorobanțu a lansat un nou album de studio, intitulat "Pământul Străveziu". Discul conține 6 piese ce au fost compuse între 2016 și 2020, însumând 48 de minute de muzică. Odată cu acest LP a fost lansat și videoclipul piesei "Isvoare De Senin".

Un basm fără cuvinte, al cărui limbaj îl ştii dintotdeauna. Pentru că vine de acolo de unde vii și tu. O experiență care nu are nevoie de descifrare. Doar de deschidere către mirare. Ca și cum ai sta pe malul unei ape curgătoare și ai privi în adâncurile tale.

În noi se regăsesc toate melodiile care au fost create de la începutul lumii. Fie că facem muzică sau doar o ascultăm, împărtășim același mister. Acest mister și starea de mirare pe care acesta o trezește în noi sunt sursele de inspirație pentru fiecare album și concert de basm – un concept muzical cinematic care îi aparține muzicianului și artistului vizual timișorean Daniel Dorobanțu.

Noul album "Pământul Străveziu" poate fi ascultat prin Spotify, YouTube, Bandcamp, Apple Music și toate celelalte servicii majore de streaming.

Tracklist "Pământul Străveziu" - Daniel Dorobanțu:

Isvoare De Senin O Vreme Inalta Cerul De Veghe Rasarit Pamantul Straveziu Gemma

Piesa "Isvoare De Senin", ce deschide albumul "Pământul Străveziu", a primit și un videoclip nou, eteric și suprarealist.

VIDEO: Daniel Dorobanțu - Isvoare De Senin

De la debutul său în 1995, Daniel Dorobanțu a produs 12 albume de studio, numeroase lucrări de artă video, instalații, spectacole live și experimente multimedia. Arta sa este o mărturie a unei viziuni dense despre explorare și căutare în sfera nedefinitului. Îl motivează un interes de lungă durată și o cercetare continuă asupra naturii inspirației însăși și asupra aspectelor contemplative și meditative ale procesului artistic.

Lucrările sale au fost comandate și promovate de Institutul Cultural Român, Centrul Ars Electronica din Linz, Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, Romanian Design Week și menționate în The New York Times și The Guardian. Ca și fondator al ansamblului de artă sincretică Thy Veils, este considerat un pionier al muzicii ambient în România.