Cyndi Lauper, Cher și Billie Eilish sunt "Home for the Holidays", în cadrul unui concert online

"Home for the Holidays", concertul caritabil pe care Cyndi Lauper îl susține în fiecare iarnă, ajunge anul acesta la cea de-a 10-a ediție. Adaptându-se contextului pandemiei, evenimentul va fi transmis online, publicul urmând să-l poată urmări live pe pagina oficială de TikTok a lui Cyndi Lauper. Livestream-ul este programat pentru 11 decembrie, iar în România va începe de la 3:00 P.M., pe 12 decembrie. Ulterior, el va putea fi urmărit și pe paginile de YouTube și Facebook ale lui Cyndi, pe 14 decembrie, tot de la 3:00 P.M., concertul urmând să fie transmis din nou.

La ediția online din 2020 vor participa Billie Eilish, Taylor Swift, Phoebe Bridgers, Dolly Parton, Cher, Brittany Howard, King Princess, Kim Petras, Henry Rollins, Amanda Shires and Jason Isbell, Billy Porter, Boy George, Brandi Carlile, Meg Myers, Adam Lambert și LL Cool J. Sumele donate în timpul concertului vor fi direcționate către organizația True Colors United, ce își propune să prevină și să pună capăt problemelor de integrare ale tinerilor din comunitatea LGBTQ.

"A fost un an nebunesc, dar sunt recunoscătoare pentru atât de multe lucruri - prietenii mei foarte talentați și generoși care continuă să mi se alăture în fiecare an; tehnologia care va face ca acest concert virtual să fie accesibil pentru o audiență mai mare ca niciodată; și toți partenerii noștri care ajută True Colors United să facă munca pe care o fac.

Concertul anual "Home for the Holidays" a ajuns la cea de-a zecea ediție și a adus împreună 100 de artiști, a strâns peste 3 milioane de dolari, ceea ce depășește cu mult ceea ce ne-am fi putut imagina atunci când am început să organizăm acest eveniment. Cel mai important lucru, însă, este că îi ajutăm pe tinerii fără adăpost din comunitatea LGBTQ. Tuturor celor care urmăresc evenimentul, donați și sărbătoriți alături de noi, sunteți familia noastră. Și vă mulțumesc."