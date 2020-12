Cosmin Agache, finalist Românii au talent, a câștigat BLIP Romanian Beatbox Challenge

Cosmin Agache, cunoscut publicului în urma participării la show-ul "Românii au talent", a câștigat premiul I la categoria beatbox a concursului lansat de BLIP (Beatbox and Looping International Platform). La competiție au participat artiști din toată lumea, juriul fiind format din artiști de beatbox și de looping recunoscuți internațional.

Challenge-urile lansate de BLIP/ Beatbox and Looping International Platform au reunit lucrări de la peste 40 de artiști vocali din România, Austria, Franța, Germania, Cehia, Statele Unite ale Americii. Juriul, format din Sam Perry, SkilleR, Denis Bolborea și A- C Leonte, a desemnat câștigătorii celor 3 categorii.

Competiția de beatbox a fost câștigată de Cosmin Agache, cunoscut publicului din România de la show-ul "Românii au talent" din 2011, când a ajuns în finală la vârsta de numai 14 ani. Pe lângă premiul în bani, Cosmin a beneficiat și de producția unui videoclip, semnat de artistul vizual Andrei Cozlac.

Cosmin Agache | Câștigătorul BLIP Romanian Beatbox Challenge

La categoria Looping, jurizată de Sam Perry, premiul I a fost câștigat de artistul M-Age din Cehia cu o interpretare originală a piesei "Feeling Good":

Pentru cea de-a treia competiție, Creative Challenge, s-au acordat 6 premii. În ordinea punctajului câștigătorii au fost DGYMIE, Cosmin Agache, Matej, Nanezu',Ischi, MCx Woodie. Lucrările tuturor artiștilor poti fi urmărite pe blip.indiebox.ro.

Competițiile lansate de BLIP sunt doar primul pas în dezvoltarea platformei. Aceasta găzduiește de asemenea producții audiovizuale, ateliere și tutoriale online (de beatbox, live looping, tehnică vocală etc.), interviuri adresate tuturor creatorilor de gen.

Printre producțiile susținute de BLIP se numără și EP-ul de debut al artistului KABLAT - "Out of the loop", lansat în urmă cu câteva zile. Pe cele 5 piese de pe "Out of the loop", KABLAT folosește ca input doar voce și beatbox. Single-ul cu același nume, beneficiază de un clip video realizat de Sabina Costinel cu performerii Valentina de Piante și Denis Bolborea, pornind de la o serie de materiale filmate de Lavinia Pollak în cadrul proiectului Singing Bodies și un fragment capturat de Alina Ușurelu din spectacolul Bad Mamma.

KABLAT - Out of the Loop

blip.indiebox.ro a fost dezvoltat în cadrul proiectului "100% human voice", coordonat de Indie Box și își propune susținerea și promovarea artiștilor de beatbox și looping, precum și încurajarea colaborărilor acestora cu artiști din alte genuri muzicale și domenii creative.

