Colonist pe Lună limpezește "Orizontul" din noi - AUDIO

Obișnuiți să privim mereu către viitor, uităm adesea de prezent și de noi. "Orizontul" pare mereu îndepărtat și incert, când de fapt el e atât de aproape și de bine definit încă de la început. Colonist pe Lună reușește să pună în metafore ceea ce specialiștii în psihicul uman explică prin tehnici de terapie.

"Orizontul" pe care Colonist pe Lună l-a găsit în noul single face legătura dintre noi și eul nostru interior. Căutarea unui viitor trebuie să înceapă cu noi, iar pentru asta trebuie să renunțăm la clișeele și presiunea societății și să pătrundem mai mult în interior, să ne privim cu adevărat în oglindă. Versurile descriu cu multă dibăcie acest adevăr, pe care, deși îl cunoaștem tot mai mulți dintre noi, îl respingem din frică: "Noi știm să fugim atât de bine / Fugind ne regăsim / Noi știm atât de bine / Să mințim... să mințim... să mințim... / Dar nu îți fie teamă, nu îți fie teamă / Ne desparte de fapt doar orizontul".

Sonor, piesa are forța unui single de radio mainstream, cu un riff de chitară ce ne amintește pe alocuri de "Wings of A Butterfly" a trupei HIM.

"Am combinat pe partea de versuri puțină ironie din expresii și jocuri de cuvinte cu puțină melancolie și tristețe, amestecate cu optimism. Pe partea de instrumentație am pus idei de rock clasic cu solo de chitară aferent, teme de alternative-rock modern și teme irish-rock", a detaliat vocalistul formației, Grig Gheorghe.

Artwork-ul noului single a fost realizat de Marius Ionescu, tabloul "Crown Of Clouds" purtând semnătura Oanei Parvanescu (Ame).

AUDIO: Colonist pe Lună - "Orizontul"

Colonist pe Lună este o trupă rock originară din Constanța, ce și-a început activitatea în 2013. În acești ani, Colonist pe Lună a cântat pe scenele de profil din Constanța și București și la diferite festivaluri în Vama Veche, Tuzla sau Constanța.

Trupa este formată din Grig Gheorghe (voce), Cristi Alexandru Tentu (chitară electrică), Dani Constantin (chitară electrică), Radu Dragomir (bass), Cosmin Corceanu (tobe). De partea de înregistrari, mix și master se ocupă Mihai Ursu / Crossover Sound Studio.