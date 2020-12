Cei mai mari rockeri se reunesc în "Rock Camp: The Movie" - TRAILER

Chiar dacă topurile muzicale ne arată că muzica rock trăieşte un reviriment, reflexia sa în pop culture nu mai e chiar atât de puternică. Nu mai avem filme şi jocuri video dedicate genului rock cum se întâmpla cu un deceniu în urmă. Lucrurile se schimbă odată cu "Rock Camp: The Movie", care primeşte un prim trailer ce poate fi vizionat mai jos.

În ultimele decenii filmele cu tematică rock au fost atât de rare încât se pot număra pe degete. Amintim spre exemplu producţiile "Tenacious D" cu Jack Black, dar şi legendarele "Wayne's World". În ultimii ani doar Tom Cruise şi genialul său "Rock of Ages" au mişcat acul indicator al pasiunii pentru metal. "Scott Pilgrim" a avut şi ceva appeal pentru fanii indie. "Rock Camp: The Movie" este mai apropiat de un documentar totuşi şi va debuta în luna ianuarie 2021. E practic o combinaţie între "Spinal Tap" şi o tabără de vară pentru rockeri.

E vorba despre Rock 'N' Roll Fantasy Camp, acolo unde muzicieni aspiranţi din toată America şi chiar de pe tot globul vin pentru a putea cânta alături de eroii lor. Rock Camp este un fenomen cultural, o instituţie a rock-ului care îşi desfăşoară activitatea în proximitatea oraşelor mari din SUA, precum New York, Los Angeles, Las Vegas încă din 1996. Este o creaţie a producătorului muzical David Fishof şi îi aduce în prim plan pe monştri sacri ca Roger Daltrey, fondatorul The Who, alături de Alice Cooper, Paul Stanley şi Gene Simmons de la Kiss, dar şi Joe Perry de la Aerosmith şi Hollywood Vampires.

Jeff Beck şi Slash ţin tutoriale, iar Nancy Wilson şi alte nume mari ţin masterclass-uri de muzică metal. Noua producţie cinematografică este produsă de către cineastul Doug Blush şi este co-regizată şi editată de către Renee Barron. De producţie s-a ocupat Jeff Rowe. Filmările includ 3 decenii de evoluţie a taberei rock, de la începuturile lui Fishof, într-o carieră de agent sportiv şi ulterior producător muzical. Iubitorii de muzică trascend starea de spectator şi ajung să cânte alături de idolii lor.

Trailer "Rock Camp The Movie":

"Rock Camp: The Movie" urmăreşte povestea a 4 participanţi la tabără (şi familiile lor), care se transformă prin interacţiunea cu muzicienii preferaţi. Ei trec peste frici şi îşi transformă vieţile. Pelicula debutează pe 15 ianuarie 2021, în câteva cinematografe din SUA (majoritatea screening-uri virtuale), iar apoi va fi disponibil prin serviciile video on demand din februarie. Imaginaţi-vă un copil de 15 ani în aceeaşi formaţie cu Dave Navarro, Slash şi cu un dentist la bas, în vreme ce Tommy Lee e la tobe.

Toate devin posibile în Rock Camp!