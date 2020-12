Britney Spears şi Backstreet Boys ne oferă colaborarea visată în anii '90, piesa "Matches"

O colaborare dintre Britney Spears şi Backstreet Boys ar fi cucerit toate topurile în anii '90 şi a părut mereu un miraj până acum. Artiştii tocmai s-au reunit pe prima lor colaborare, track-ul "Matches", pe care îl puteţi asculta în articol. Nu sună deloc rău şi are destul pop clasic şi EDM încât să încânte şi milennialii şi generaţia Z.

"Matches" începe cu un beat jucăuş, pe care vocile celor de la Backstreet Boys ne introduc suav pe piesă. Britney Spears li se alătură ca o cireaşă pe tort şi ne arată că "Matches" nu înseamnă aici "potriviri", ci "chibrituri". E totul construit în jurul expresiei "te joci cu chibriturile/te joci cu focul". Acest single este perfect de dance floor, de ascultat în maşină, la sala de fitness, practic oriunde. Sample-urile vocode sunt perfect mixate şi Britney pică perfect pe refren, cum o face de 2 decenii.

Această piesă se poate găsi sub formă de bonus pe re-release-ul albumului lui Britney "Glory" din 2016. Noua versiune aduce câteva piese extra, inclusiv recent lansata "Swimming In the Stars". Artista nu trece prin cea mai bună perioadă a sa, aflându-se într-o luptă legală cu tatăl său, încercând să scape de sub tutela sa legală. Acesta îi controlează finanţele şi într-un fel libertatea, conform spuselor sale. Această decizie a venit în 2008, când Britney a avut celebra sa cădere nervoasă.

Tatăl artistei susţine că a adus-o de la datorii mari la bancă la o avere de peste 60 de milioane de dolari.

Britney şi-a aniversat pe 2 decembrie 2020 ziua de naştere, iar la vârsta de 39 de ani a lansat ultimul single. "Matches" este o piesă produsă de Ian Kirkpatrick şi Michawel Wise, iar de compoziţie s-au ocupat creatorii de hituri Justin Tranter şi Asia Whiteacre. Cea mai nouă versiune a albumului lui "Spears" include un total de 17 track-uri, plus câteva remixuri şi bonusuri.

Backstreet Boys a lansat în 2019 piese noi precum "Breathe" şi "No Place", regăsite pe albumul "DNA", lansat tot anul trecut. Backstreet Boys îşi lansa albumul de debut în 1996 şi este cel mai popular boy band din toate timpurile. A vândut peste 130 de milioane de albume în toată lumea.