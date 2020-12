Britney Spears şi-a sărbătorit ziua de naştere pe 2 decembrie, iar pentru a marca ocazia a lansat o nouă piesă. E vorba despre "Swimming in the Stars", un track cu instrumental EDM, care emană melancolie şi vibe-ul de "avem doar această noapte împreună, sub stele". Puteţi asculta piesa în articol şi afla detalii despre contextul nefast în care vine acest release.

Britney Spears trece printr-o perioadă grea, având în vedere lupta legală cu tatăl său. Muziciana a promis că nu va mai cânta vreodată dacă tatăl său păstrează controlul asupra carierei şi vieţii sale. Acum iat-o pe Britney cu o piesă nouă, lansată pe 2 decembrie 2020, dată la care Britney a împlinit 39 de ani. "Swimming In the Stars" este o piesă visătoare, de ascultat la afterparty sau la începutul unui concert, inducând un entuziasm melancolic. Instrumentalul combină o percuţie discretă cu drop-uri de dubstep şi un bas ce imprimă un ritm de dans lasciv. Acest nou single este un B Side de pe ultimul album al lui Britney, "Glory", lansat în 2016. Starul pop nu a mai lansat vreo melodie nouă în ultimul an, acesta fiind singurul său release din 2020. Pe lângă lansarea sa digitală, "Swimming In the Stars", va debuta şi pe un vinil ediţie specială, de 12 inch. Se va găsi în exclusivitate la magazinele Urban Outfitters de pe 4 decembrie. Cât despre conflictul dintre Britney şi tatăl său, aceasta doreşte să fie scoasă de sub controlul şi tutela legală a părintelui său. Avocatul artistei a declarat că Spears trăieşte "cu frica tatălui". Comentariile avocatului au venit după ce Curtea Superioară din Los Angeles a refuzat să îl suspende pe James Spears din rolul de gardian legal (conservatorship), care a controlat cariera şi finanţele lui Britney de la criza avută în 2008. Conform avocatului lui James Spears, acesta a dus-o pe artistă de la o datorie mare la o avere de 60 de milioane de dolari. Fanii au sesizat disputa şi au trecut de partea lui Britney, pornind campania #FreeBritney în social media. Câştigătoare a două premii Emmy şi un Grammy, cântăreaţă are la activ 9 albume de studio. Britney a vândut peste 100 de milioane de discuri în toată lumea şi a fost artistul feminin cel mai bine plătit între 2002 şi 2012.