Andrei Ungureanu a câştigat sezonul 9 iUmor, transformând Tourette în artă comică

Finala iUmor sezonul 9 a reuşit performanţa de a ţine mai mult decât cele de la "X Factor", "Te cunosc de undeva" şi "Chefi la Cuţite". 13 participanţi şi-au etalat talentele pe scenă, am avut momente cu Tourette, stand up scris pe genunchi, un concurent care a vrut să renunţe şi o concurentă pe care Cheloo a făcut-o să plângă. Marele câştigător este totuşi unul singur: Andrei Ungureanu aka Omul cu Tourette. Vedeţi numărul şi alte momente importante din finală în articol.

Seara cu finala iUmor 2020 a început de la ora 20:00 pe Antena 1, cu Giorgiana Lupu, cu un număr plin de anecdote rasiale şi parcă totuşi mai scurt decât ne aşteptam. Concurenta a surprins plăcut la preselecţii şi a fost una dintre favoritele publicului, mai ales pentru povestea sa inedită, mama sa născând-o în închisoare. A reuşit să transforme asta într-un lanţ de povestiri comice, livrate într-un mod ingenuu şi curajos. Giorgiana a avut foarte multe emoţii şi s-ar fi plâns în culise că i s-a tăiat jumătate din număr la montaj.

Moment Giorgiana Lupu:

Moment Mihai Tasici:

Apoi a venit preferatul meu, Mihai Tasici, cu un standup muşcător, uneori macabru şi controversat, dar dovedind că a trecut la nivelul următor după "glumele cu graşi". Au fost glume despre incest, despre violenţa domestică, necrofilie, avort şi alte subiecte sensibile. Pe Mihai Bendeac l-au trecut transpiraţiile la un moment dat. Cheloo s-a ridicat în picioare şi l-a aplaudat chiar la final.

Moment Ela Voineag:

Ela Voineag a venit cu un număr de roast, care parcă nu a mai prins atât de bine ca în semifinală, iar Ştefan Nistor a venit tot cu un roast, cu aluzii la bipolaritatea sau bisexualitatea lui Bendeac, dar şi o sumedenie de jocuri de cuvinte cu numele Deliei, plus asocieri cu nume de manelişti.

Moment Ştefan Nistor:

Moment Petre Dănuţ Irinel:

Cele mai controversate momente ale serii au fost dorinţa lui Petre Dănuţ Irinel de a renunţa, deşi a luat 3 voturi, dar şi criza emoţională a Jasminei Negrea. Petre Dănuţ Irinel, de 5 ori participant la iUmor şi de 2 ori în finală a luat Like-urile, dar la presiunea celorlalţi concurenţi a dorit să plece acasă şi să i se retragă un Like. Nu a reuşit totuşi, sub presiunea lui Cheloo, care nu a acceptat aşa ceva. Glumele sale au mers de la corporatişti la one linere despre societatea actuală paranoică.

Moment Jasminea Negrea:

Jasmina Negrea a avut o criză de plâns, piperată cu un flirt nereuşit cu Cheloo, care a ţinut-o numai în uppercut-uri verbale.

Moment Biba Struja:

Am avut şi un număr de "scaun electric" cu Biba Struja, dar şi o dezamăgire, atunci când carismaticul playboy doctor Alin Georgescu a livrat molcom o poveste fără cap şi fără coadă.

Moment Biba Struja:

Moment Cristian Manolescu:

Cristian Manolescu a arătat ceva potenţial, cu poveştile sale cu Dacia şi avuţia românilor. Cristian a făcut aluzie la criza din 2020, la problemele cu turismul şi vacanţele din 2020, dar şi destinaţiile favorite de vacanţă în acest an pandemic. Cu bulgarii a avut ceva aparte.

Gabriela Porumbacu a mizat pe auto ironie, în special legat de relaţia cu bărbaţii şi înălţimea sa de peste 1.80. Am aflat că Gabriela a slăbit enorm (de la 130 kilograme), apoi a vorbit despre experienţele sale din liceu, când încerca să încapă pe uşă, din cauza înălţimii. S-a lăsat cu suc turnat în cap şi aluzii la shaorma.

Moment Gabriela Porumbacu:

Moment Fachirul din Periş:

Surpriza serii a fost Fachirul din Periş, care în doar 8 ore după semifinală în care a scos lapte pe ochi a venit cu un număr de standup care a amintit de un Doru Octavian Dumitru nefinisat. Citit de pe caiet, dar cu un stil aparte, poporan, el a devenit preferatul lui Cheloo de departe. A fost o poveste despre ovulaţie şi încercarea de a concepe un copil, contra voinţei bărbatului... aparent.

Moment Mădălin Ghioc:

Un mare favorit a fost Mădălin Ghioc, angajat al unui magazin de electronice din Bucureşti şi amintind mereu de cererile ciudate ale celor care îi calcă pragul magazinului. A livrat glumele într-un setup repetat de sute de ori, cu un ecran mare pe care proiecta imagini explicative despre al său oraş natal Bacău şi integrarea nereuşită din Bucureştiul fără apă caldă.

Moment Andrei Ungureanu:

Dar câştigătorul a fost unic, Andrei Ungureanu, aka Omul cu Tourette. Cu o comunitate specială în spate, merch cu "Taurette" şi susţinători chiar şi printre concurenţi, tânărul a făcut show din Tourette şi dincolo de afecţiune. A căpătat ticuri noi, dincolo de "focă", "7 lei" şi vulgarităţi, având mai nou şi un sunet de găină sau "Chuck Norris" chiar. Modul în care Andrei dialoga cu el însuşi ca heckler şi urma fiecare scăpare de limbă cu o remarcă sarcastică a cucerit pe toată lumea.

Am aflat că Andrei încă primeşte sfaturi de la lume cu privire la modul cum poate scăpa de ticuri, deşi nici savanţii nu ştiu să facă asta. Din păcate pe Antena 1 s-a difuzat momentul foarte cenzurat, cu multe bip-uri şi o parte din comicitatea lui Andrei s-a pierdut. Totuşi am înţeles că numărul va fi disponibil necenzurat în curând pe canalul său YouTube.

Şi pentru că pachetul să fie complet, am avut şi un moment plin de candoare în care concurentul s-a înregistrat video alături de bunica sa, amândoi spunând aceleaşi ticuri vulgare într-un moment simpatic şi inocent. Andrei Ungureanu a fost cel mai votat de publicul din România, urmărind momentul live pe Twitch alături de fanii săi şi plângând plin de emoţie atunci când au început să vină felicitările.