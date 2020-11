Citește rezumatul celei de-a noua runde de audiții de la X Factor 2020

Citește rezumatul ediției din 6 noiembrie a emisiunii X Factor. Află ce concurenți au impresionat cu interpretările lor și merg în etapa următoare a show-ului.

A noua ediție a show-ului X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea, David Adrian Ștefan

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca, Iulian Canaf, Kalon Rae, Lakeetra Knowles, Austin Hirth

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi, Marta Verrecchia

Citește rezumatul ediției X Factor din 6 noiembrie:

Ana Maria Roșu

În vârstă de 24 ani, Ana Maria nu este străină de lumea muzicii. Este studentă la Conservator, secția jazz și face parte din două trupe; una de cover-uri și una de jazz. Concurenta a făcut parte din grupul de backing vocals al Loredanei, întrevederea dintre cele două cu ocazia X Factor fiind una extrem de plăcut. La audițiile de la emisiunea de voci, Ana Maria a interpretat piesa Arethei Franklin, "Ain't No Way" și a primit 3 DA.

"Bravo, Ana Maria! Sunt mândră de tine. Ai evoluat foarte mult. Felicitări, bravo!", i-a transmis Loredana concurentei.

Ștefan Bănică a fost singurul care a oferit un răspuns negativ, motivația sa fiind faptul că a lipsit emoția din interpretarea concurentei.

Negru Mihai (Zila Mike)

Concurentul de 26 de ani nu este la prima încercare pe scena X Factor. Mihai a revenit cu o compoziție proprie de hip-hop pentru a demonstra că merită un loc în competiție. Atitudinea, dicția și ritmul momentului au fost pe placul juraților, însă unele cuvinte licențioase, caracteristice stilului hip-hop, nu au fost pe gustul lui Ștefan Bănică:

"Băi, ești foarte bun pe ceea ce faci. Ai groove, dar trebuie să te gândești la context".

Loredana, în schimb, a apreciat asumarea lui Mihai, fiind de părere că despre asta este vorba în hip-hop. Mihai se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

Austin Hirth

Austin este originar din Florida, dar a venit în România la o vârstă fragedă. Părinții săi au lucrat într-o serie de orfelinate din București, Austin petrecând o bună parte din viață în capitală. Recent, el s-a mutat în Cluj-Napoca, unde cântă pe stradă. Nu o face doar pentru bani, ci și pentru conexiunile pe care le formează cu toți oamenii care îi ascultă muzica.

Viața tânărului nu a fost una ușoară. La vârsta de 20 de ani a aflat că suferă de cancer, iar muzica i-a fost alături în acea perioada dificilă. Acum, Austin este vindecat de boală, însă muzica i-a rămas în continuare un prieten de nădejde. Pe scena de la X Factor, Austin a interpretat piesa "Budapest" și i-a cucerit pe jurați. A primit 4 DA și merge direct în bootcamp.

"Tu ai un suflet incredibil și se simte asta în vocea ta. M-ai binecuvântat cu vocea ta", a comentat Loredana.

Jasmina Glodeanu

Jasmina are 31 de ani, este actriță și trainer de dicție. Muzica a fost mereu prezentă în sufletul său, acesta fiind motivul pentru care a revenit pe scena de la X Factor. Concurenta a interpretat piesa "Chuva". Prestația sa i-a intrigat pe jurați. Loredana a fost emoționată de moment, fiind de părere că începutul a fost perfect. Delia a fost, la rândul său, cucerită de interpretarea Jasminei.

Ștefan și Florin nu au fost impresionați și au oferit două răspunsuri de NU. Cu toate acestea, Florin s-a răzgândit în legătura cu verdictul său. Juratul a fost influențat de pledoaria Loredanei care a vorbit despre emoția transmisă de Jasmina, emoție care trebuie valorificată la X Factor. Astfel, Jasmina se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

Independenții (Ștefan Bolnavu și Cătălin Heisanu)

Originari din Curtea de Argeș, Ștefan și Cătălin sunt doi băieți cu visuri mari. Cei doi au venit la X Factor pentru a-și prezenta compozițiile proprii, într-un stil de hip-hop old school. Grupul a primit 3 DA de la Ștefan, Loredana și Delia.

"Ați fost foarte corecți și pe beat", a comentat Delia.

Beatrice Giurgiu

Beatrice are 38 de ani și este medic stomatolog în Timișoara. Pe scena de X Factor, concurenta a interpretat piesa "Mercy On Me" și a primit 3 DA.

"Mulți dentiști care să cânte ca tine nu am văzut", a spus Ștefan Bănică.

Katarina Dyer

Katarina nu se vede făcând altceva decât muzică. Tânăra concurenta a menționat că la vârsta de 15 ani a semnat primul contract cu o casă de discuri, iar de atunci viața sa se învârte în jurul muzicii. Concurenta a interpretat piesa "Love on the Brain" și i-a emoționat pe jurați. Melodia a fost dedicată mamei sale care a decedat în urmă cu câteva luni de cancer. De asemenea, concurenta l-a menționat și pe tatăl său vitreg, regretatul Andrei Gheorghe.

"M-ai emoționat profund. Am simțit că ei sunt aici cu noi", a spus Loredana.

Mihai Meiroș

Mihai Meiroș are 33 de ani și este din București. Concurentul nu este străin de astfel de concursuri muzicale. În trecut a mai participat la Vocea României, dar și la X Factor. În viața de zi cu zi, Mihai este MC. Deși am putea crede că este obișnuit cu scena dat fiind jobul său, concurentul a mărturisit că este măcinat de emoțiile dinaintea unei interpretări.

La X Factor 2020, Mihai a interpretat piesa "Lady" și a primit 3 DA. Emoțiile concurentului au fost vizibile, însă jurații au putut observa potențialul vocii sale.

Marta Verrecchia

Marta are 18 ani și a venit din Italia să cucerească jurații de la X Factor. Pasiunea Martei pentru muzică a luat naștere acum șase ani și de atunci s-a dezvoltat prin participarea la diverse concursuri și festivaluri. Concurenta a dorit să bifeze și X Factor România 2020, iar momentul său nu a dezamăgit. I-a cucerit pe Ștefan, Loredana, Delia și Florin cu piesa "Fallin" și merge direct în bootcamp cu 4 DA.

"Bravo! Despre asta e X Factor. Asta vreau să văd. Concurente tinere, frumoase și sigure pe ele. Despre asta e vorba. Felicitări!", a spus Delia.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de prima etapă a emisiunii sunt următorii: