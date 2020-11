VAMA organizează VAMAFEST, primul festival digital al unei trupe din România

VAMAFEST se va desfășura între 27 și 28 noiembrie și se dorește a fi un festival dominat de muzică, educație și storytelling. Găsești în articol mai multe detalii despre acest eveniment.

Anul 2020 a scos în evidență online-ul mai mult ca niciodată. Cu toții ne-am adaptat la o nouă realitate, o fațetă a acesteia fiind evenimentele virtuale. Fie că vorbim de festivaluri, concerte, piese de teatru, podcasturi, stand-up, șamd, aceste evenimente și-au schimbat locul de desfășurare.

VAMA este una dintre trupele care s-au gândit la soluții potrivite pentru a fi în continuare alături de fanii săi. Astfel, a luat naștere VAMAFEST, un eveniment ce se va difuza exclusiv online. Activitățile celor două zile de festival vor putea fi urmărite live pe paginile de facebook ale trupei VAMA, Tudor Chirilă și UNTOLD Festival.

Peste cincizeci de cântece adunând șapte ore de muzică din repertoriul VAMA și Vama Veche (unele dintre ele interpretate în premieră în această formulă), ateliere de instrument sau vocal coaching ale membrilor formației, dezbateri și povești desprinse din experiența profesională a trupei sunt doar câteva dintre activitățile propuse de festivalul digital.

"Din dorința de a ne face meseria și de a nu pierde legătura cu voi în aceste vremuri complicate, a trebuit să ne reinventăm. Am hotărât că e un moment bun să punem la un loc toate pasiunile noastre sub forma unui festival. Un festival dominat de muzică, educație și storytelling.

VAMAFEST devine astfel primul festival digital al unei trupe din România. Nu știm cum ne-a ieșit asta, dar iată-ne aici gata să vă oferim o experiență rock'n learn", a declarat trupa VAMA.

Program VAMAFEST:

27 noiembrie:

11:00 - TOBOȘARM | VAMAFEST: Masterclass de tobe cu Lucian Clopo

12:00 - GUITAR GURU | VAMAFEST: Masterclass de chitară cu Eugen Caminschi

15:00 - ANTRENORII DE VOCE | VAMAFEST: Vocal Coaching cu Gabriela Duțescu și Tudor Chirilă

18:00 - CIVICE VAMA SI VAMA VECHE Concert live VAMAFEST

19:30 - DON JUAN ÎN VAMĂ | VAMAFEST: Cele mai tari piese Vama cu Eugen Caminschi și Tudor Chirilă

20:30 - VAMA CINE SUNT EU? CÂNTECE DIN SUBTERAN Concert live VAMAFEST

21:30 - VIDEOCHAT CU VAMA | VAMAFEST: Trupa comentează live cele mai tari videoclipuri ale formației

22:30 - MAREA, VAMA ȘI VAMA VECHE Concert live VAMAFEST

00:30 - VAMA BEST OF Concert live VAMAFEST

28 noiembrie:

15:00 - PRODUCĂTORII DIN VAMĂ | VAMAFEST: Masterclass de producție muzicală cu Gelu Ionescu și Dan Lucian

16:30 - VAMA VS SUNETIST | VAMAFEST: care pe care cu inginerul Vama de sunet, Horia Panaitescu

17:30 - VAMA CUM NE SCRIEM CÂNTECELE | VAMAFEST: lucrăm împreună cu voi, live, la un viitor cântec

19:30 - AM SĂ MĂ ÎNTORC BĂRBAT Concert live VAMAFEST

20:30 - CUM PORNEȘTI O TRUPĂ | VAMAFEST

21:30 - TOP BALADE VAMA & VAMA VECHE Concert live VAMAFEST

22:30 - VAMA UPTEMPO

Prima zi a festivalului se va încheia cu un show live pe PRO TV, începând cu ora 00:30, unde trupa va susține un KARAOKE SHOW cu cele mai iubite piese VAMA. Unul din momentele speciale va fi recitalul cu fragmente din opera rock "Am să mă întorc bărbat" care o va avea ca invitat special pe Irina Rimes.

VAMAFEST este susținut de UNTOLD Festival, unde trupa lui Tudor Chirilă a lansat primul album în limba engleză, "Better". În 2018, VAMA a concertat și pe scena principală a festivalului Neversea, an în care a susținut, din nou, campania BAC DE 10. VAMA și UNTOLD Festival nu sunt la primul eveniment de acest tip. UNTOLD a organizat două producții de succes, OVERNIGHT și SPARKS OF MAGIC, iar trupa VAMA a organizat ABSOLVIRUS PARTY, o întâlnire digitală dedicată absolvenților de liceu, care în acest an nu s-au putut bucura de balul de absolvire.