The Rolling Stones a lansat prima înregistrare live a piesei "Sympathy For The Devil" - VIDEO

The Rolling Stones a lansat un clip în care interpretează live piesa "Sympathy for the Devil". Momentul face parte din legendarul documentar "The Rolling Stones Rock and Roll Circus" din 1996, care prezintă ultima prestație a trupei în formula originală. Clipul este disponibil în articol.

"Sympathy For The Devil" surprinde energia brută trupei The Rolling Stones în componența sa inițială - Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart și Brian Jones. Trupa tocmai lansase albumul "Beggars Banquet" cu șase zile înainte de această reprezentație și este vizibilă bucuria post-album. Imagini în prim plan ale lui Jones care cântă la maracas, Richards bâjbâind chitara și interpretarea întotdeauna aparte a lui Jagger alcătuiesc un videoclip memorabil. La fel și neașteptata apariție al lui John Lennon, care poate fi văzut cum dansează cu energie în jurul minutului 4:53. "The Rolling Stones Rock and Roll Circus" a fost filmat inițial în decembrie 1968 ca material promoțional pentru "Beggars Banquet", dar a fost pus în așteptare până în 1996. Clipul în discuție provine dintr-o restaurare Dolby 4K a filmului-concert și este disponibil online pentru prima dată. În ultimele luni, The Rolling Stones a lansat muzică nouă, dar și o piesă din 1974, nepublicată până acum, și înregistrată împreună cu chitaristul Led Zeppelin, Jimmy Page. De asemenea, Mick Jagger a vorbit recent despre perioada de izolare, care a fost apăsătoare și imprevizibilă. Vocalistul Rolling Stones s-a menținut însă ocupat, iar asta l-a ajutat să rămână în formă. VIDEO: The Rolling Stones - Sympathy For The Devil