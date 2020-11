The Pretty Reckless a făcut cover după piesa "Loud Love" a celor de la Soundgarden - AUDIO

Pretty Reckless și solista Taylor Momsen nu s-au ferit niciodată să-și exprime dragostea pentru muzica Soundgarden. Acum, rockerii au adus un omagiu pionierilor grunge cu un cover al piesei "Loud Love". Materialul este disponibil în articol.

Momsen nu este străină de cover-urile Soundgarden, la începutul acestui an interpretând o versiune a piesei "Halfway There" alături de Matt Cameron, bateristul Soundgarden / Pearl Jam. Abilitatea ei muzicală este potrivită pentru a aborda impresionanta gamă vocală a lui Chris Cornell, solistul Soundgarden. Astfel că trupa a înregistrat o interpretare fidelă și încărcată de emoție a melodiei "Loud Love". Momentul a fost găzduit de un festival virtual pe canalul Octane al SiriusXM.

Legătura dintre cele două trupe s-a consolidat cu adevărat după ce The Pretty Reckless a deschis concertul Soundgarden din Detroit în noaptea sinuciderii lui Cornell din 2017. De atunci, Momsen a vorbit deschis despre aprecierea ei pentru "eroii" grunge, ori de câte ori a avut ocazia.

"Mi-am bazat întreaga carieră și identitate pe The Beatles și Soundgarden. Sunt două trupe pe care le-am pus una lângă cealaltă și știu că s-ar putea să sune nebunește pentru unii oameni. Dar sunt atât de importante. Cred că există foarte puține formații despre care cred că se impune să existe, iar Soundgarden este una dintre acele trupe fără de care lumea muzicii ar avea un gol", declara Taylor Momsen pentru publicația "Offstage with DWP" în luna iulie.

Contribuțiile lui Matt Cameron și Kim Thayil, ambii membri Soundgarden, se vor regăsi pe viitorul album Pretty Reckless, ce va fi lansat în 2021. În prezent, trupa se bucură de succesul piesei "Death By Rock And Roll", prima melodie lansată de formație după o pauză de 4 ani.

"Death By Rock And Roll" a fost compusă ca un omagiu pentru regretatul producător Kato Khandwala. Acesta s-a stins din viață în 2018, în urma unui accident de motocicletă. Khandwala produsese toate cele trei albume The Pretty Reckless.

AUDIO: The Pretty Reckless - Loud Love (Soundgarden Cover)