Sophia Loren revine pe micile ecrane în producția Netflix "The Life Ahead" - TRAILER

Au trecut mai bine de 10 ani de când Sophia Loren a jucat într-un lungmetraj, iar acela a fost un rol secundar relativ mic în musicalul "Nine". A trecut și mai mult timp de când a avut un rol principal care ar putea fi comparat cu numeroasele filme clasice în limba italiană pentru care este admirată atât de mult. Viitorul ei film, "The Life Ahead", este o nouă completare într-o vastă filmografie ce face din Loren una dintre cele mai apreciate actrițe, cu o carieră de șapte decenii în fața camerei.

"The Life Ahead" este o adaptare cinematografică a cărții "The Life Before Us" din 1975 a lui Romain Gary. Anterior a fost adusă pe micile ecrane în 1977 în pelicula "Madame Rosa" cu Simone Signoret în rol principal. Filmul, regizat de Moshé Mizrahi, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

Noua producție promite noi aspecte, cel mai evident fiind revenirea legendarei Sophia Loren. Aceasta o va portretiza pe Madame Rosa, o italiancă în vârstă, cu origini evreiești și supraviețuitoare a Holocaustului. Ea își câștigă existența adăpostind copiii unor prostituate. Nou-venit printre copii este Momo (Ibrahima Gueye), un orfan musulman din Senegal, în vârstă de 12 ani. Între el și Madame Rosa se formează o legătură puternică, extrem de emoționantă.

"The Life Ahead" este regizat de fiul Sophiei Loren, Edoardo Ponti, pe baza unui scenariu scris de Ponti și Ugo Chiti. Ponti și Loren au mai lucrat împreună pentru proiectele "Aurora" (1984) și "Between Strangers" (2002). "The Life Ahead" va fi disponibil pe Netflix începând cu 13 noiembrie.

TRAILER "The Life Ahead":