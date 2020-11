Trupa RBD a lansat "Siempre He Estado Aquí", prima piesă după 12 ani de pauză - AUDIO

Au trecut 12 ani de la ultimele lor concerte, dar membrii RBD își anunță fanii că trupa a fost mereu aici. Noul single "Siempre He Estado Aqui", în traducere "Am fost mereu aici", anunță că trupa fenomen, originară din Mexic, are surprize mari pentru public, dincolo de concertul de reunire din această iarnă.

"Siempre He Estado Aquí" este o melodie pop nostalgică, cu versuri foarte reale, în stilul inconfundabil RBD. Piesa marchează o nouă eră pentru grup, care se va materializa și prin concertul virtual global al grupului din 26 decembrie, un maraton de peste 6 ore de muzică, plus un concert live al trupei. Pe parcursul programului de șase ore, fanii RBD din lumea întreagă pot participa prin realizarea unor clipuri cu amintiri din liceu și înscrierea lor la seroparecer.world. În ziua concertului, de la ora 2AM (ora României), fanii vor fi invitați la concertul RBD, pentru care biletele se vor pune în vânzare pe același site. LYRIC VIDEO: RBD - "Siempre He Estado Aquí" Pe lângă lansarea piesei "Siempre He Estado Aquí" de astăzi, membrii grupului vor continua să ofere indicii despre concertul virtual din 26 decembrie, în cel de-al doilea episod din "Behind the Stream", difuzat pe Twitch. În timpul primului episod, s-au conectat online peste 18.000 de fani, ceea ce a facut ca #RBDontwitch să devină un Trending Topic la nivel mondial. Albumele live ale trupei RBD sunt disponibile pe platformele de streaming Albumele live ale trupei ("Generación RBD en Vivo", "Live in Hollywood", "Tour Celestial 2007.Hecho en España" și "Live In Brasilia") au devenit recent disponibile pe platformele de streaming. RBD și-a început activitatea în 2004 și a lansat în cinci ani de existență nouă albume: "Rebelde", "Celestial", "Nuestro Amor", "Empezar Desde Cero" și "Para Olvidarte De Mi", versiunea în limba engleză a albumului "Rebelde" (Rebels) și versiunile în limba portugheză "Celestial Versao Portugues", "Nosso Amor Rebelde" și "Rebelde Edição Portugues". Canalul oficial de YouTube, RBD Oficial, care a primit premiul YouTube Silver Creator Award pentru depășirea pragului de 100.000 de abonați, are urcate deja toate videoclipurile oficiale ale trupei, precum "Rebelde", "Ser o Parecer", "Nuestro Amor" sau "Salvame".