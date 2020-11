Mastering The Music Business continuă în 2021 cu o ediție hibrid, ce se va desfășura online, dar și offline

Cea de-a șasea ediție a conferinței Mastering The Music Business, evenimentul anual international organizat în România pe teme de industrie muzicală, continuă și în 2021. Într-un format hibrid, offline, dar și online, MMB6 va avea loc în luna mai, la Hotel Caro și în Club Expirat.

În perioada 18 - 20 mai, timp de trei zile, Bucureștiul se va transforma în kilometrul zero al muzicii, devenind locul în care artiști din toate genurile muzicale se vor reîntâlni și vor avea ocazia să împărtășească idei cu profesioniști de succes din toate colțurile lumii.

"Deși 2020 a fost un an extrem de dificil și aveam toate premisele pentru a renunța, nu ne-am dat bătuți. După ediția de criză din vară, am văzut cât de mult contează să fim consecvenți, să credem în pasiunea pe care o avem și mai ales am văzut cât de mult valorează pentru comunitatea de artiști, producători, organizatori de evenimente și pentru întreaga industrie schimbul de bune practici și sprijinul reciproc. Așa că ne-am încărcat bateriile, iar în 2021 facem o ediție hibrid, o parte online și o parte offline, astfel încât să ne asigurăm că respectăm normele impuse de autorități în contextul generat de răspândirea coronavirus, fără să ignorăm rolul pe care îl avem de jucat în evoluția industriei muzicale", a declarat Anca Lupeș, fondatoarea conferinței MMB.

Speakerii confirmați la Mastering The Music Business 2021

Cea de-a șasea ediție a Mastering the Music Business va aduce laolalta numeroși speakeri români și internaționali, din industria muzicală și din industriile adiacente, care vor prezenta idei și tehnologii noi, dar și povești de succes.

Printre speakerii deja confirmați se regăsesc: Dylan Berry (SUA), director de programe la SoundCloud Radio, dar și cunoscut producător de muzică ce a compus pentru canale de televiziune ca History și National Geographic și pentru show-uri de televiziune ca American Idol și So You Think You Can Dance, Anurag Tagat (IND), jurnalist la Rolling Stone India, Sarah-Jane Nicholson (ZA), Talent Manager în cadrul SJN Agency cunoscută pentru succesul ei de a conecta artiștii din Africa cu industria globală, Thea Lillepalu (EE), manager de producători muzicali premiați cu Grammy împreună cu NOËP - unul dintre cei mai de succes artiști din Estonia, artistul român Adrian Despot și Edy Chereji (RO), unul dintre creatorii UNTOLD și Neversea.

În 2021, Mastering The Music Business va relua și festivalul asociat MMB Showcase Festival, ce va avea loc la Club Expirat și în cadrul căruia trupe românești și internaționale vor concerta pentru a-și crea noi oportunități de business, dar și pentru a-și mări baza de fani.

Bilete pentru Mastering The Music Business 2021

Biletele vor fi puse în vânzare la o dată ulterioară. Biletele emise pentru ediția din martie 2020 a MMB, care a fost anulată, rămân valabile pentru ediția din 2021.