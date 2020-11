Fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe a emoționat juriul de X Factor - VIDEO

În cea de-a noua rundă de audiții de la X Factor, Katarina Dyer, fiica vitregă a regretatului Andrei Gheorghe, a adus pe scena emisiunii un moment emoționant. Află cum s-a descurcat concurenta.

Katarina nu se vede făcând altceva decât muzică. Tânăra concurenta a menționat că la vârsta de 15 ani a semnat primul contract cu o casă de discuri, iar de atunci viața sa se învârte în jurul muzicii. Acum, Katarina are 21 de ani, este studentă la Conservator și are multe planuri de viitor în ceea ce privește muzica.

Unul dintre aceste planuri îl reprezintă participarea la show-ul X Factor 2020. O apariție fresh și energică, Katarina a vorbit puțin despre viața ei înainte de a își etala talentul muzical. Concurenta le-a vorbit juraților despre dramele prin care a trecut. Și-a pierdut tatăl vitreg, pe Andrei Gheorghe, în 2018, iar în urmă cu șapte luni mama sa, Petruța Gheorghe, a pierdut lupta de patru ani cu cancerul.

Momentul de la X Factor a fost dedicat mamei sale, Katarina interpretând piesa "Love on the Brain". Katarina a primit 3 DA de la Florin, Loredana și Delia.

"M-ai emoționat profund. Am simțit că ei sunt aici cu noi", a spus Loredana.

Delia a apreciat timbrul special al concurentei:

"<<Nisipul>> ăsta pe care-l ai pe corzi te ajută".

Katarina se află pe lista de așteptare și rămâne de văzut dacă Ștefan Bănică o va selecta pentru a face parte din echipa lui sau dacă Florin Ristei îi găsește un loc într-un grup.

În ceea ce privește cariera muzicală în afara show-ului X Factor, Katarina a lansat o serie de single-uri prin casa de discuri Roton. Printre acestea se numără "Love Me The Way I Am", "Holding Hands", "The Last of Us" sau "Sweet Dreams".

VIDEO: Katarina Dyer la audițiile de la X Factor 2020: