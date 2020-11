Ellie Goulding lansează EP-ul "Songbook for Christmas"

Ellie Goulding lansează EP-ul de sărbători "Songbook for Christmas", o colecție de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an.

EP-ul conține șase piese, toate preferatele acestui sezon, lansate de Ellie de-a lungul carierei. De la coverul de Crăciun pentru piesa "Your Song" (Elton John), la piesa "The Writer" a lui Ellie, parte de pe albumul său de debut, "Lights", și care a aniversat zece ani la începutul acestui an. Versiunea de pe Amazon Music a EP-ului, va avea în exclusivitate coverul lui Ellie pentru piesa "River", de la Joni Mitchell.

Ellie Goulding: "Acest an a fost o încercare pentru foarte mulți, dar sper că acest EP poate aduce bucurie și confort acestui Crăciun"

"Sunt entuziasmată să lansez "Songbook for Christmas", o compilație a pieselor mele preferate pentru sărbători. Lansarea acestor piese se întinde pe diferite perioade în cariera mea și m-am gândit că ar fi frumos să le avem pe toate pe un EP. Acest an a fost o încercare pentru foarte mulți, dar sper că acest EP poate aduce bucurie și confort acestui Crăciun", a declarat Ellie.

Tracklist "Songbook For Christmas":

O Holy Night Your Song Vincent How Long Will I Love You Explosions The Writer

"Songbook For Christmas" Tracklist (versiunea pentru Amazon Music):

River (Amazon Original) O Holy Night Your Song Vincent How Long Will I Love You Explosions The Writer

Cel mai nou album a lui Ellie, "Brightest Blue", s-a clasat pe locul 1 si a fost adorat de fani si critici, deopotriva. Albumul are două parti, "Brightest Blue" (produs exclusiv de Elle Goulding si Joe Kearns) si "EG.0".

"Sunt fascinată de metoda scrierii unei piese pop, dar este ceva diferit față de ce este pe "Brightest Blue". "EG.0" este o colecție de piese pe care le-am scris, ca un fel de personaj în care se regăsește alter ego-ul meu. Mi-a plăcut ideea de a juca o femeie puternică, acesta nu a fost cazul în "Brightest Blue"", a explicat Ellie.

În martie 2020, s-au împlinit 10 ani de la lansarea albumului de debut al lui Ellie – "Lights", ce a fost clasat pe locul 1 în topurile din Mariea Britanie și a fost vândut în peste 1.4 milioane de exemplare la nivel mondial. În cariera incredibilă a lui Ellie de până acum, artista a adunat o serie de reușite: două albume clasate pe prima poziție a topurilor, două premii BRIT, peste 15 milioane de albume vândute și 132 de milioane de single-uri și peste 24.1 miliarde de stream-uri. De asemenea, Ellie a atins numărul de 10 milioane de subscriberi pe YouTube și peste 5 miliarde de vizualizări.