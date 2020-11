Urmărește fragmente din concertul caritabil Metallica ("Helping Hands Concert & Auction") - VIDEO

Metallica și-a arătat încă o dată sprijinul pentru categoriile sociale defavorizate și implicit puternic afectate de COVID-19 prin intermediul unui concert caritabil. Intitulat "Helping Hands Concert & Auction", show-ul a fost transmis online din San Rafael, California. Fragmente din concertul formației pot fi urmărite în articol.

Pe 14 noiembrie, Metallica a cântat pentru fanii formației, dar, mai presus de asta, Hetfield & Co și-au investit timpul și energia în realizarea unui eveniment caritabil. "Helping Hands Concert & Auction" a avut drept principal scop acest frumos gest de solidaritate, aceasta dorință de a oferi o mână de ajutor celor care au nevoie. Toate fondurile din vânzările de bilete au fost direcționate către ONG-ul formației, All Within My Hands, prin intermediul căruia trupa a făcut deja mai multe donații generoase.

Show-ul a debutat cu o prezentare a activității acestui ONG, Metallica oferind detalii cu privire la felul în care banii donați sunt distribuiți categoriilor sociale defavorizate. Trupa a intrat apoi în pâine cu o versiune unplugged a piesei "Blackened", de pe albumul "…And Justice for All". Pentru a crea iluzia unui public ce îi urmărește în direct au fost create panouri din multiple ecrane, ce transmiteau live reacțiile fanilor care îi urmăreau de acasă.

"Felul în care setup-ul ăsta a fost aranjat este grozav. Avem patru pereți de oameni în jurul nostru. Cam asta este cea mai apropiată variantă a unui concert cu public în perioada asta, așa că suntem bucuroși că sunteți aici. Noi patru suntem extrem de recunoscători că putem face muzică și că putem contribui la acest act caritabil. Voi toți faceți parte din asta. Ni s-au alăturat și niște prieteni", a mai spus Hetfield, prezentând apoi muzicienii care s-au alăturat formației cu prilejul acestui concert.

Trupa și-a împărțit concertul în două segmente: unul acustic și unul electric. Mai jos puteți urmări fragmente atât din show-ul unplugged, cât și din cel electric.

Setlist Metallica -"Helping Hands Concert & Auction":

Acustic:

Blackened Creeping Death When a Blind Man Cries The Unforgiven Now That We’re Dead Turn the Page Nothing Else Matters All Within My Hands

Electric:

Disposable Heroes The House of the Rising Sun Wasting My Hate For Whom the Bell Tolls Master of Puppets Enter Sandman

VIDEO: Metallica: Helping Hands Concert & Auction, Live & Acoustic