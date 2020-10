Vin Diesel s-a apucat de muzică; Ascultă piesa "Feel Like I Do" cu Kygo - AUDIO

Vin Diesel este un al multiplelor talente, perceput mai degrabă ca un om al multiplelor kilograme ridicate la sală şi al multiplilor cai putere din seria "Fast & Furious". De această dată cochetează cu muzica şi tocmai a lansat un single, numit "Feel Like I Do", colaborare cu Kygo. Puteţi asculta piesa EDM în articol.

Cunoscut ca Xander Cage în filmele de acţiune "Triple X", dar şi Dominic din "Fast & Furious", actorul de la Hollywood s-a apucat de muzică. L-a ales pe norvegianul Kygo pentru a mixa acest track şi rezultatul este "Feel Like I Do". Mărturisesc că am descoperit piesa mai degrabă ca meme şi sub formă de ironii ale unor podcasturi din SUA, realizate de comedianţi. La bază avem un EDM generic, care poate la fel de bine suna a Marshmello, Kygo, Avicii sau David Guetta.

Diferenţa o face vocea lui Vin Diesel, pe care s-au aplicat efecte multiple, încât tonalitatea sa gravă a dispărut aproape complet. Vin Diesel sună suav, a cântăreţ R&B şi o să repet o întrebare auzită la un podcast TFATK de pe YouTube: "oare cui îi cântă un om care le are pe toate?". Milioane de dolari în cont, o soţie frumoasă, 3 copii şi implicare într-un proiect Marvel, unde îi dă voce monosilabicului Groot. Între timp aflaţi că lansarea celui mai nou film "Fast & Furious" a fost amânată până în 2021 din cauza pandemiei Covid-19.

Actorul în vârstă de 53 de ani a decis să petreacă timpul rămas liber apucându-se de muzică. A realizat premiera acestui single la The Kelly Clarkson Show şi a declarat următoarele:

Într-un an în care în mod normal aş fi pe platourile de filmare, am avut o defulare creativă, o modalitate de a vă împărţi inima mea. Am promis de ceva vreme că voi lansa muzică... încurajat de voi, voi păşi în afara zonei mele de confort. Vă mulţumesc că aţi crezut în mine. Ca de obicei, sper să vă fac mândri de mine.

Fanii care i-au urmărit ascensiunea lui Vin Diesel îşi amintesc probabil acel moment viral din 2014 când actorul dansa pe Beyonce viralizându-se pe YouTube. Nu e străin nici de cântat în faţa camerei, apărând pe sesiuni de karaoke fredonând piese Rihanna, Sam Smith, Bill Withers. Toate se găsesc pe Internet. A fost şi o apariţie muzicală într-o piesa a lui Wiz Khalifa şi Charlie Puth, "See you Again", ca tribut pentru prietenul Paul Walker, la o reprezentaţie live de la MTV Movie Awards 2015.

O carieră muzicală nu ar fi ceva ieşit din comun pentru starul hollywoodian.