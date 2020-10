Urmărește emblematicul concert Pearl Jam de la MTV Unplugged - VIDEO

În anii de glorie ai MTV-ului, Pearl Jam intra în amintirea publicului cu un show acustic live despre care avea să se vorbească multă vreme. Difuzat în 1992, show-ul de la MTV Unplugged a ajuns finalmente pe YouTube, spre desfătarea fanilor vechi, care au crescut cu vocea lui Eddie Vedder, dar și a celor noi, care descoperă acum muzica trupei Pearl Jam.

Înregistrat în martie 1992 la New York, show-ul Pearl Jam de la MTV Unplugged a contribuit la ascensiunea formației în topurile muzicale. Albumul de debut promovat în cadrul emisiunii nu a fost un succes imediat, "Ten" reușind să urce pe poziția a doua în topul Billboard de abia spre sfârșitul anului 1992, la luni de la lansare.

"Ten" a cucerit public lent, dar iremediabil, LP-ul fiind acum recunoscut pentru popularizarea rock-ului alternativ în zona de mainstream. Acest material a fost inclus de numeroase publicații în topul celor mai bune albume ale tuturor timpurilor, succesul comercial fiind o consecință a aprecierii criticilor. În februarie 2013, discul atingea pragul de 13 milioane de copii vândute doar în Statele Unite, "Ten" rămânând până la ora actuală cel mai bine vândut album al trupei Pearl Jam.

În cadrul show-ului de la MTV Unplugged, Eddie Vedder și colegii de trupă au prezentat publicului versiuni acustice ale unor piese precum "Oceans", "Alive", "Black", "Even Flow", "Porch" și nu în ultimul rând "Jeremy’", piesă pentru care Pearl Jam a primit două nominalizări la Grammy, în categoriile Best Rock Song și Best Hard Rock Performance. Trupa a interpretat și o piesă ce nu se regăsește pe albumul "Ten", respectiv "State Of Love And Trust", de pe soundtrack-ul filmului "Singles"

Tracklist Pearl Jam la MTV Unplugged

1:23 - Oceans

4:38 - State of Love and Trust

8:30 - Alive

14:00 - Black

19:31 - Jeremy

24:49 - Even Flow

30:08 - Porch

VIDEO: Pearl Jam la MTV Unplugged (1992)

În luna martie, la debut de pandemie, Pearl Jam lansa albumul "Gigaton", ce încheia o pauză discografică de 7 ani. Discul s-a plasat pe prima poziție în topul US Top Rock Albums, pe poziția a 5-a în topul general Billboard 200 și pe poziția a 6-a în UK Albums. Produs de John Evans, materialul a inclus piesele "Dance of the Clairvoyants", "Superblood Wolfmoon", "Quick Escape" și "Retrograde".

În 2017, trupa Pearl Jam a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. Formația a primit această distincție după o singură nominalizare, în primul an în care a devenit eligibilă. În același an au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame și Tupac Shakur, Yes, Joan Baez, Electric Light Orchestra și Journey.