Stevie Wonder a lansat piese noi după 11 ani: "Where Is Our Love Song", "Can't Put It In the Hands of Fate"

Stevie Wonder este una dintre vocile legendare ale istoriei muzicale, un om-trupă, iar artistul a revenit pe scena muzicală cu două piese noi. Sunt primele track-uri complet noi ale muzicianului american din ultimii 11 ani şi vin împreună cu o schimbare importantă de casă de discuri. Melodiile sunt "Where Is Our Love Song" şi "Can't Put It In the Hands of Fate" şi le puteţi asculta în articol.

Legendarul muzician din Michigan a decis să plece de la casa de discuri Motown după 60 de ani de colaborare şi a semnat cu Republic Records. Stevie Wonder a lansat piesele "Where Is Your Love Song" şi "Can't Put It In the Hands of Fate", anunţând şi că lucrează la un album nou. Melodiile au fost prezentate în cadrul unei conferinţe virtuale difuzată pe 13 octombrie. Stevie Wonder a colaborat cu Motown încă de la vârsta de 11 ani, din 1961, fiind o figură emblematică a casei de discuri.

În ciuda schimbării de label, muzicianul a promis că rămâne cu sufletul alături de Motown (şi Detroit) şi ar putea desfăşura proiecte gospel cu ei.

"Where Is Our Love Song" este o piesă soul ritmată şi cu o secţiune de chitară şi percuţie care îi dau un aer latino-american, amintind de Santana. Chitara şi vocea se îmbină perfect la refren, iar vocea lui Stevie Wonder nu pare a fi îmbătrânit deloc, la cei 70 de ani ai artistului. Mesajul trimis este unul de unitate, de iubire, iar artistul se întreabă unde sunt piesele de dragoste, unde ne sunt rugăciunile şi unde este dragostea eternă, cea care provine de la divinitate. Acest single este o colaborare cu Gary Clark Jr. şi provine dintr-o idee de piesa avută de Stevie la 18 ani.

"Can't Put It In The Hands of Fate" schimbă registrul şi este o melodie hip-hop cu elemente funk despre inegalitatea şanselor din SUA pentru persoanele de culoare. Pe track mai sunt câteva apariţii surpriză: Rapsody, Cordae, Chika şi Busta Rhymes. Aceştia au versuri despre îndoctrinare, brutalitatea poliţiei şi dorinţa de schimbare. Mesajul este că nu poţi lăsa totul în voia sorţii, ci trebuie să votezi, să te implici şi să ieşi în stradă pentru a îţi apăra drepturile.

Cu o lungime ceva mai radio-friendly şi un radio edit, piesa ar putea deveni un hit. Stevie Wonder a declarat că ar putea lucra la un EP-compilaţie, care să includă aceste piese noi, după care va lansa un album solo nou, "Through The Eyes of Wonder".