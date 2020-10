Smashing Pumpkins lansează două piese noi, "Anno Satana" şi "Birch Grove" - AUDIO

The Smashing Pumpkins a lansat două piese noi, păstrând tradiţia ultimei luni de a lansa câte două track-uri noi pe finalul fiecărei săptămâni. De această dată ascultăm "Anno Satana" şi "Bich Grove", extrase de pe viitorul album "Cyr", care soseşte pe 27 noiembrie. Le puteţi asculta în articol şi afla detalii despre LP.

"Cyr" va fi un album dublu conceptual şi vine la pachet cu un serial animat în 5 părţi, "In Ashes". De pe noul disc am putut asculta până acum single-urile "Confessions of a Dopamine Addict", "Cyr", "Wrath" şi "The Color of Love". Ele sunt infuzate cu angoasă, dragoste, synth pop şi melancolie. Au trecut doar 2 ani de la LP-ul "Shiny and Oh So Bright Vol. 1" şi deja Billy Corgan and co au pregătit 20 de piese noi. Albumul este numit "o nebunie distopică" de către creatorul său, Corgan.

Cât despre melodiile noi, "Anno Satana" vine cu un solo de chitară şi un bas puternic, care au lipsit de pe ultimele single-uri. Piesa este ilustrată cu un nou episod din animaţia "In Ashes", în care sclavi legaţi la ochi dansează într-o lume distopică, în vreme ce figuri mascate fac legea. Se poartă ritualuri de sacrificiu pe bază de furci, şoareci strânşi în mâini şi dansuri ciudate, în acest episod nou. Chitara ar fi trebuit dată puţin mai tare şi am fi avut un veritabil hit aici.

"Birch Grove" este eteric, sintetizator pur şi pluteşte în mintea ascultătorului. Este o creaţie mid tempo plină de melancolie, iar toba şi basul cele discrete îţi provoacă chef de ducă, spre zări infinite. Toba se animă pe parcursul piesei şi se combină cu sintetizatorul pentru un vibe întunecat şi hipnotic. Odată cu "Cyr" discografia The Smashing Pumpkins ajunge la 11 albume de studio.

Iată tracklist-ul lui "Cyr":

01. The Colour Of Love

02. Confessions Of A Dopamine Addict

03. Cyr

04. Dulcet În E

05. Wrath

06. Ramona

07. Anno Satana

08. Birch Grove

09. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13. Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva

Billy Corgan a declarat că vede "Cyr" drept primul album REAL după reunirea trupei, iar precedentul material a fost mai degrabă un experiment cu Rick Rubin. Acesta ar fi primul disc din 2000 încoace, de la "Machina", când Billy, James şi Jimmy colaborează cu o sincronizare atât de bună. Compoziţia şi producţia sa a fost asemuită cu cea a unui film de către solist.