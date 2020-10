Sepultura prezintă un cover neaşteptat după piesa "Tainted Love"

Din seria "coveruri la care nu ne aşteptam", Sepultura ne loveşte în moalele capului cu "Tainted Love". Da, piesa de la Soft Cell transformată în mega hit de Marilyn Manson pe la începutul carierei sale. Acum Sepultura îşi încearcă norocul cu o abordare mai spre thrash şi care va surprinde mulţi cunoscători. O ascultaţi în articol..

Înainte de toate trebuie spus ca originalul nu este de fapt "Tainted Love" de la Soft Cell din 1981, ci o piesă de la Gloria Jones din 1965. A primit un nou suflu în 2001, odată cu interpretarea lui Marilyn Manson, cu acel videoclip legendar înţesat de vedete de la Hollywood. Astfel am ajuns de la Motown/soul la synth pop, la rock alternativ şi acum la thrash, prin interpretarea Sepultura. Formaţia braziliano-americană a înregistrat un cover al acestui track pentru serialul brazilian "Desalma".

Melodia a fost produsă de către Rafael Ramos, care a şi mixat-o alături de Jorge Guerreiro la Studio Tambor din Rio de Janeiro. Serialul a debutat pe 22 octombrie la televiziunile din Brazilia şi pe reţelele de streaming. Combină criminalitatea cu misterul şi supranaturalul într-un puzzle complex, care ţine publicul în suspans.

Sepultura vine după un început ocupat de an 2020, când a lansat albumul "Quadra" prin Nuclear Blast Records. Este un LP conceptual înregistrat la Fascination Street Studios, alături de producătorul Jens Bogren. Abordează teme precum tribalism şi teritorialitate, adicţie şi decăderea umană. Cel mai nou single de pe LP este "Means to an End", precedat de "Last Time", iar albumul a fost promovat intens prin track-ul "Isolation". Acesta s-a auzit pentru prima oară live la Rock In Rio în 2019.

Sepultura îi are în componenţă acum pe solistul Derrick Green, chitaristul Andreas Kisser, basistul Paulo Xisto Pinto Jr şi toboşarul Eloy Casagrande.

În septembrie 2020 trupa a lansat piesa "Guardians of the Earth", care face parte dintr-un proiect ecologist de salvare a junglei şi triburilor din Amazon. Pe metalişti i-am văzut live în 2017 la Metalhead Meeting, iar atunci au mai urcat pe scenă şi Cradle of Filth. Aceştia din urmă lucrează la rândul lor la un nou album, iar solistul Dani Filth a făcut senzaţie anul trecut prin colaborarea cu Bring Me the Horizon pe piesa "Wonderful Life".