Creatorii "South Park" au lansat o nouă serie satirică intitulată "Sassy Justice" - VIDEO

Matt Stone și Trey Parker și-au unit forțele cu actorul Peter Serafinowicz (cunoscut pentru filme ca "Guardians of the Galaxy" sau "Shaun Of the Dead") pentru noul proiect. Găsești mai multe detalii în articol.

"Sassy Justice" este un show satiric săptămânal. Proiectul este realizat cu ajutorul tehnologiei "deepfake", o formă de manipulare vizuală. Cu ajutorul inteligenţei artificiale, "deepfake" învață să reproducă mimica, expresiile sau vocea unui subiect, rezultând, astfel, clipuri în care subiectul pare că spune sau face lucruri care nu s-au întâmplat cu adevărat în realitate. Primul episod al seriei "Sassy Justice" a fost lansat pe 26 octombrie și prezintă deepfake-uri ale unor persoane publice ca Donald și Ivanka Trump, Jared Kushner (consilierul principal al președintelui SUA), Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook) și actorul Michael Caine. "Fred Sassy este un avocat al consumatorului american și reporter pentru știrile Cheyenne de la ora 9, un post de televiziune local din Cheyenne, Wyoming. În emisiunea sa săptămânală, <<Sassy Justice>>, Fred face eforturi să ofere informații oamenilor din orașul său natal. În această săptămână, el dezvăluie pericolele din spatele videoclipurilor manipulate care apar din ce în ce mai des pe internet" - este descrierea oficială a primului episod "Sassy Justice". Sarcasmul și ironia noului show se simt încă din descrierea prezentată mai sus, și continuă pe durata episodului. De exemplu, în primele secunde ale clipului, o voce narează: "Trăim vremuri schimbătoare. Escrocii găsesc noi modalități de a profita de tine, consumatorul. Acum, cu o tehnologie numită deepfake, poți fi înșelat și mințit în moduri care nu erau posibile până acum". Urmărește primul episod "Sassy Justice": Luna trecută, South Park a lansat cel de-al 24-lea sezon cu un episod de o oră, intitulat "The Pandemic Special". La fel ca și celelalte 23 de sezoane, și acesta este produs și editat de creatorii originali ai show-ului, Trey Parker și Matt Stone.