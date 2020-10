Nominalizările la MTV EMA 2020 o readuc în atenție pe Lady Gaga

Cu un album proaspăt lansat, Lady Gaga a primit cele mai multe nominalizări la MTV Europe Music Awards (EMA) 2020. Nici BTS și nici Justin Bieber nu stau rău, urmând-o la mică distanță pe Gaga.

După o ediție pandemică a premiilor MTV VMA urmează o gală MTV EMA 2020 pe același model. Lady Gaga este încă o dată artista momentului, cumulând 7 nominalizări, inclusiv în categoriile cele mai râvnite: Best Video, Best Artist, Best Pop și Best Song. Gaga este urmată îndeaproape de grupul K-Pop BTS și de Justin Bieber, fiecare evidențiindu-se cu câte 5 nominalizări.

Cea de-a 27-a ediție a premiilor MTV EMA vine cu trei noi categorii: Best Latin, Video for Good și Best Virtual Live. Ceremonia de două ore va avea loc duminică, 8 noiembrie, și va fi transmisă în 180 de țări.

Fanii europeni care vor să-și susțină artiștii favoriți o pot face votând pe mtvema.com. Lista de vot va fi deschisă până pe 2 noiembrie.

Nominalizările MTV EMA 2020:

Best Video

Billie Eilish – everything i wanted

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled – POPSTAR ft Drake starring Justin Bieber

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding Lights

Best Artist

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

Best Song

BTS – Dynamite

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch

Dua Lipa – Don’t Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

Best Collaboration

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready

Best Pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

Best Group

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Best New

BENEE

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Biggest Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Best Latin

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Best Rock

Coldplay

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Best Hip Hop

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Best Alternative

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Video for Good

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let’s love

Demi Lovato - I Love Me

H.E.R. – I Can’t Breathe

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

Best Push

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD

Best Virtual Live