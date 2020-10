Mihai Petre părăseşte juriul "Românii au Talent"; Cu cine va fi înlocuit

În sezonul 11 "Românii au Talent" îi vom avea în juriu pe Andra, Andi Moisescu şi Florin Călinescu. Al patrulea jurat este Alexandra Dinu, fosta soţie a lui Adrian Mutu. Pe aceasta o cunoaştem din postura de prezentatoare a emisiunii ProMotor, dar şi pentru o serie de filme şi seriale din Italia. Alexandra a prezentat emisiunea auto de la PRO TV în 2004 şi pe parcursul carierei sale a jucat în 10 seriale TV în Italia, dar şi în producţii hollywoodiene alături de Adrien Brody sau Antonio Banderas.

Decizia lui Mihai Petre a fost anunţată pe contul de Instagram al artistului, cu următorul mesaj:

Sezonul 11 Românii Au Talent nu mă va mai găsi la masa juriului. Experienţa Românii au Talent este fantastică. Am fost martor şi am jurizat reprezentații de nivel mondial şi am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc @pavelbartos @smiley_omul @andra, @andimoisescu, @f.calinescu. Mulţumesc întregii echipe @romaniiautalent, @protv_romania şi vouă, cei care aţi confirmat de fiecare dată ca Românii Au Talent este fără îndoială cel mai bun show de entertainment din România.

Mihai Petre a fost în componența juriului din ultimii 2 ani a show-ului, alături de Andi Moisescu, Florin Călinescu şi Andra. Părăsise masa juraţilor în 2014 şi a revenit în 2018, pe poziţia lăsată liberă de Mihaela Rădulescu.

Despre nouă provocare din cariera sa, Alexandru Dinu a declarat următoarele:

Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!