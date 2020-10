Linkin Park prezintă legendara piesă pierdută "Pictureboard", odată cu lansarea ediţiei aniversare "Hybrid Theory"

Linkin Park aniversează în 2020 două decenii de la lansarea legendarului album "Hybrid Theory" şi a marcat momentul prin lansarea unei ediţii speciale aniversare a acelui disc. E vorba despre "Hybrid Theory 20th Anniversary Edition", care a debutat pe 9 octombrie şi care include demo-uri ale pieselor originale, B-Sides şi versiuni alternative, dar şi piese nemaiauzite de fani până acum. Una dintre acestea este "Pictureboard", pe care o puteţi asculta în articol.

Nu e prima oară când ascultăm o piesă în premieră de la începuturile trupei Linkin Park. În luna august am putut asculta "She Couldn't", o altă melodie care se auzise doar live şi niciodată într-o variantă de studio. Pe de altă parte fanii ştiau că există şi "Pictureboard", dar aceasta a fost ţinută sub cheie în arhivele formaţiei, fără a fi ascultată vreodată de altcineva decât de artişti şi apropiaţii lor. Fanii ştiau doar legende urbane despre acest track.

Ei bine el se află pe ediţia aniversară "Hybrid Theory" şi nu are o producţie finisată, este mai "crudă" şi neprelucrată. Se simte asta în special la percuţie şi la mixajul vocii. În mod inedit, melodia sună diferit de hiturile Linkin Park şi este un pic mai sensibilă şi oarecum mai apropiată de influenţele grunge ale primei trupe a lui Chester Bennington, Grey Daze. De fapt nici nu este un produs 100% Linkin Park, ci provine din perioada când trupa era cunoscută sub numele de Xero, înainte să devină Linkin Park.

Xero a avut şi un alt solist înainte de Chester Bennington, pe Mark Wakefield. Iniţial Mark cânta pe această melodie, dar Chester a adaptat piesa pe un alt demo. La momentul înregistrării Chester tocmai se alăturase unei trupe la început de drum, cu mult potenţial şi demo-uri pregătite de audiţie. Legenda spune că trupa înregistrase piese demo şi se afla în căutare de solist, iar un prieten al unui prieten îl recomandase pe Chester. Acesta şi-a părăsit propria petrecere de zi de naştere pentru a ajunge în studio şi a înregistra secţiunea vocală peste instrumentalul "Pictureboard". Asta dovedeşte cât de încântat era de noul proiect.

Chester fusese în câteva trupe pe parcursul anilor în Arizona şi îi era tot mai greu să se facă remarcat. Între timp îşi luase şi o slujbă plictisitoare, de la 9 la 17, dar acest demo Linkin Park l-a scos din apatie. Când asculţi aceste demo-uri nu ai cum să nu ţi-i imaginezi pe muzicieni cântând împreună, compunând, legând chimia specială din studio şi creând ceea ce avea să fie uriaşul hit de început de mileniu "Hybrid Theory".

"Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition" include 12 piese nelansate până acum, o carte cu 80 de pagini, o casetă-sampler, o replică de stage pass, demo-uri şi un poster cu Chester.